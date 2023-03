L’estate di Air France: maxi network dalla Cina al Canada

Un orario estivo 2023 per Air France che è ormai un segnale di stabilità: la pandemia è alle spalle e le operazioni sono ai livelli del 2019 con un particolare aumento dei voli verso Asia, Nord America e Africa Orientale.

In totale, infatti, la compagnia aerea offrirà voli verso 191 destinazioni in 89 Paesi sul long haul e tra le principali novità ci sono le rotte per Dar Es Salaam (Tanzania) e Ottawa (Canada) da Parigi-Charles de Gaulle, e per Belém (Brasile) da Cayenne (Guyana Francese).

LA RETE A LUNGO RAGGIO

Proprio la recente ripresa del servizio verso la Cina darà il via a un ritorno a un maggior numero di voli in Asia. I voli verso Pechino, Shanghai e Hong Kong aumenteranno gradualmente fino a raggiungere un volo giornaliero per destinazione entro il 1° luglio, ovvero 21 voli settimanali. Sempre in Asia, Air France continuerà ad aumentare la capacità verso Tokyo (Giappone), dove la compagnia serve entrambi gli aeroporti. Fino a 11 voli settimanali per Tokyo Haneda e 3 per Tokyo Narita.

Il vettore ha poi aggiunto altri voli verso il Nord America e durante la summer AF opererà fino a 180 voli settimanali da/per 14 destinazioni statunitensi (compresi due aeroporti di New York: Jfk e Newark), oltre a 50 voli per cinque città canadesi. La compagnia riprenderà a volare tra Parigi-Charles de Gaulle e Quebec City il 2 maggio 2023 e introdurrà un nuovo volo Parigi-Charles-de-Gaulle-Ottawa il 27 maggio.

Già molto attiva in Africa per tutta la durata della pandemia, ora Air France continua a mantenere una capacità di posti superiore ai livelli del 2019. A partire dal 12 giugno 2023, la compagnia aerea inizierà a volare a Dar Es Salaam (Tanzania) con tre voli settimanali su Boeing 787-9. Infine, nei Caraibi, Air France inaugurerà un nuovo volo il 5 maggio 2023, che collegherà Cayenne (Guyana francese) e Belém (Brasile), una volta alla settimana con Airbus A320.

106 DESTINAZIONI IN EUROPA

Sul corto e medio raggio, invece, quest’estate Air France volerà fino a 650 volte al giorno verso 106 destinazioni francesi ed europee. Oltre alla sua programmazione regolare, la compagnia aerea opererà 66 rotte stagionali in Francia e in Europa, decollando da Parigi e dagli aeroporti regionali francesi. In Italia, tra le altre, AF volerà su Cagliari e Palermo per la summer.

Le altre rotte stagionali permetteranno di raggiungere la Corsica (da Parigi, Bordeaux, Caen, Rennes, Lille, Lione e Nantes), la Grecia (da Parigi, Marsiglia, Nizza e Tolosa), l’Algeria (da Parigi, Marsiglia, Nizza e Tolosa), il Marocco (da Parigi e Nizza) e anche la Tunisia (da Parigi, Marsiglia e Nizza).

Nel frattempo, l’affiliata low cost del Gruppo Air France-Klm, Transavia France, opererà quest’estate quasi 200 rotte a breve e medio raggio verso 120 destinazioni, di cui 100 da/per Parigi-Orly.

Infine, Air France prosegue il rollout delle sue ultime cabine per il lungo raggio, che verranno gradualmente installate su 12 Boeing 777 300 ER. Già disponibili da/per New York Jfk, Dakar e Rio, saranno introdotte ora sui voli tra Parigi-Charles de Gaulle e Johannesburg (Sudafrica) a partire dal 27 marzo 2023.

Questo nuovo prodotto, disponibile nei modelli Business, Premium Economy ed Economy, costituisce la pietra miliare della nuova esperienza di viaggio della compagnia aerea.