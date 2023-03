L’estate di Costa Crociere: 75 partenze a prezzo speciale e la novità di Costa Fortuna nel Mediterraneo

Il 31 marzo di 75 anni fa salpava da Genova, diretta a Buenos Aires, “Anna C”, la prima nave passeggeri della storia di Costa Crociere: un viaggio memorabile, che ha dato il via al grande successo delle crociere Costa. Un compleanno importante per celebrare un patrimonio di esperienze e tradizioni davvero incomparabile, che ha reso uniche le vacanze degli ospiti, sia con l’intrattenimento e i servizi a bordo, sia a terra alla scoperta di tantissimi luoghi e culture nel mondo.

Per il 75° anniversario, al fine di tenere alta l’attenzione sul prodotto e supportare gli agenti di viaggi in un momento di grande domanda, Costa propone 75 crociere a un prezzo davvero vantaggioso per partire, dalla prima primavera all’autunno, alla scoperta di destinazioni incredibili, nel Mediterraneo e in Nord Europa. La promozione è valida per tutte le prenotazioni effettuate entro l’11 aprile 2023, con soli 50 euro di acconto per persona.

Ma le novità non sono finite: da aprile a ottobre Costa Fortuna porterà gli ospiti alla scoperta di tre esclusivi itinerari nel Mediterraneo, che permetteranno di viverlo in maniera unica, da est a ovest. Le crociere avranno una durata di due settimane, formula per la prima volta disponibile in piena estate.

Costa Fortuna propone una rotta mai vista prima che combina Grecia e Spagna con partenza da Savona, Civitavecchia e Messina; un’esperienza di viaggio unica con protagoniste le spiagge da sogno e il patrimonio artistico delle isole greche e Baleari, tra le quali Rodi, Mykonos, Santorini e Palma. Nel secondo itinerario di Fortuna il Mediterraneo incontra invece l’Oceano Atlantico, verso Madeira, Tenerife e Lanzarote, l’unico con cinque soste alle Canarie. L’ultimo viaggio è ricco di storie antiche, cultura e bellezza mediorientale: le tappe saranno infatti le affascinanti Istanbul, con una sosta lunga di due notti, Izmir, Atene e La Valletta. In autunno, infine, sono previste anche minicrociere di tre e quattro giorni per respirare i profumi mediterranei e avvicinare nuovi clienti al mondo Costa.

«Grazie ai continui investimenti in comunicazione e alle incentivazioni, che attribuiscono ancora più valore al lavoro e all’impegno degli agenti di viaggi, stiamo registrando risultati che non vedevamo dal 2019 – dichiara il direttore commerciale Riccardo Fantoni – In questo contesto, per supportare il trade nel proseguire a performare in maniera brillante, abbiamo deciso di lanciare la promozione del 75° anniversario della compagnia. Oltre a questa novità, con l’aggiunta di Costa Fortuna ai nostri programmi nel Mediterraneo per il 2023, offriamo un’ulteriore opportunità di vendita alle agenzie partner, continuando così a sostenerle nel periodo più importante dell’anno. Siamo quindi convinti che ci siano tutti gli ingredienti per proseguire la crescita positiva che rileviamo ormai da diverse settimane».