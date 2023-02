L’estate di Nicolaus Group: campagna Early Booking al via

Il Gruppo Nicolaus lancia la sua poderosa summer 2023 con un portfolio di strutture che conta 23 Nicolaus Club, di cui tre Prime, e 10 resort Valtur, tra cui cinque Club, due Escape e il gioiellino Cervinia pioniere dell’Italian Lifestyle Collection. Oltre 300, inoltre, le strutture a marchio Raro e Turchese nel mondo e più di 80 quelle generaliste del mare Italia.

Un’offerta varia e ben strutturata, che punta a target tra loro molto diversi, con un denominatore comune: “qualità senza compromessi”.

Guardando alle novità di prodotto, è in arrivo il Valtur Sharm el Sheikh Laguna Vista. Sette, invece, le novità in casa Nicolaus Club, sia in Italia che all’estero: in Sardegna arriva il Nicolaus Club Quattro Lune, a Cala Liberotto; in Basilicata, il Nicolaus Club Magna Grecia Resort, a Metaponto; a Rodi, il Nicolaus Club Kiotari Miraluna; a Sharm El Sheikh, il Nicolaus Club Sunrise Remal Resort e il Nicolaus Prime Sunrise Remal Beach; a Marsa Alam, il Nicolaus Club Three Corners Beach; a Palma di Mallorca, il Nicolaus Club Sol Barbados.

«Oltre alla qualità, frutto di un costante lavoro di scouting, siamo soddisfatti della capacità di coprire sia aree geografiche diverse, che differenti segmenti di mercato – commenta il direttore prodotto Gaetano Stea – Lavoriamo per situarci con sempre maggiore evidenza nell’upscale, soprattutto con il brand alberghiero Valtur, ma crediamo anche nell’importanza di presidiare ambiti differenti e di interfacciarci in modo convincente con più target. Ingenti le risorse dedicate anche al piano trasporti che si moltiplicano con le opzioni del dynamic packaging, pensate anche per uscire dalla logica dei multipli settimanali».

Sul fronte commerciale, resta concreta e forte la partnership con le agenzie di viaggi: il nuovo accordo 2023 prevede per il trade una remunerazione minima che parte da una soglia importante del 12% fino al 31 marzo.

Inoltre, per sostenere le vendite della stagione estiva 2023, già aperta a ottobre con i Crazy Days, i marchi Nicolaus Club e Valtur fanno leva ora sulla campagna Early Booking. Chi prenoterà entro il 28 febbraio potrà godere di una serie di vantaggi: tariffa più conveniente del 2023 e miglior offerta garantita; soggiorno gratuito del primo bambino; possibilità di annullare la vacanza fino a 21 giorni dalla partenza, senza penali; incentivazioni (100 euro per l’Italia e 150 euro per l’estero) per una seconda vacanza.

«La scelta di premiare l’inizio dell’anno commerciale che conferma l’importanza delle agenzie di viaggi quali partner prioritari per il nostro Gruppo. Per sostenerle – sottolinea Isabella Candelori, direttore commerciale del Gruppo – lanciamo un advance booking molto concreto che va nella direzione del new normal: le persone desiderano sentirsi protette, libere e sicure di avere un ritorno chiaro e facilmente leggibile in termini di vantaggi economici. Con questa promozione intendiamo dare un forte incentivo all’estate e strumenti efficaci alla distribuzione».