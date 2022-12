L’ex ministro australiano Nelson a capo di Boeing International

Boeing ha annunciato che Brendan Nelson assumerà la carica di presidente di Boeing International e guiderà la strategia internazionale e le operazioni dell’azienda. L’ex diplomatico e ministro del governo australiano succederà a Michael Arthur, che si ritirerà da Boeing all’inizio del 2023 dopo cinque decenni di carriera nei settori pubblico e privato, di cui gli ultimi quattro anni alla guida di Boeing International.

Nelson, il secondo cittadino non statunitense a guidare Boieng International, riporterà al presidente e ceo di Boeing Dave Calhoun ed entrerà a far parte del consiglio esecutivo dell’azienda. Il cittadino australiano è presidente di Boeing Australia, Nuova Zelanda e Sud Pacifico dal febbraio 2020. Si trasferirà a Londra per assumere il suo nuovo ruolo a partire dal 12 gennaio 2023.

«Brendan porta nella sua nuova posizione una vasta esperienza nel governo e nella diplomazia, nell’industria e nelle associazioni senza scopo di lucro, che ci serviranno mentre continuiamo a crescere come azienda globale e navighiamo le dinamiche dell’ambiente geopolitico», ha affermato Calhoun.

Boeing International opera in 65 Paesi diversi, comprese le principali operazioni in Australia, India, Medio Oriente e Regno Unito, e impiega oltre 25.000 persone al di fuori degli Stati Uniti che si occupano di progettazione, sviluppo, produzione, servizi e supporto. Nelson sarà a capo di 20 sedi internazionali dislocate nei principali mercati in tutto il mondo. Le sue responsabilità includeranno lo sviluppo delle iniziative di crescita e produttività dell’azienda al di fuori degli Stati Uniti, la formazione di nuove partnership commerciali e industriali, la supervisione degli affari internazionali, il rafforzamento della presenza locale di Boeing e la supply chain globale.

Maria Fernandez succederà a Nelson come presidente di Boeing Australia, Nuova Zelanda e Pacifico meridionale a partire dal 20 dicembre 2022. Sarà la senior company leader nella regione dell’Oceania e presidente del consiglio di amministrazione di Boeing Australia Holdings. In questo ruolo, Fernandez coordinerà le attività di Boeing Australia, guiderà le relazioni con il governo e dirigerà l’implementazione della strategia dell’azienda per espandere la sua presenza locale e far crescere il business.