Lione si promuove al trade tra cultura e grandi eventi

La “Lyoncomotive” ha fatto tappa a Torino. Nel corso del workshop organizzato da Atout France, una ventina di operatori e hotel guidati da OnlyLyon Ufficio del Turismo e Congressi, hanno presentato a tour operator, agenti di viaggi e giornalisti l’offerta turistica di Lione e della sua regione.

Una destinazione di prossimità per i piemontesi e non solo, facilmente raggiungibile in treno in meno di quattro ore e che quindi ben si presta per proposte di city break a tema culturale, gastronomico o in occasione di grandi eventi. Quest’anno, in particolare, sarà una delle città ospitanti della Rugby World Cup 2023 e proprio nei pressi di Lione sarà ospitata la squadra italiana che allo stadio cittadino disputerà le partite Italia-Francia e Italia-Nuova-Zelanda.

«I partner presenti rappresentano la diversità e la ricchezza di Lione e della sua regione – afferma Frédéric Meyer, direttore Atout France Italia-Grecia-Svizzera e coordinatore regionale Europa del Sud – Una città molto legata a Torino, grazie anche a una buona accessibilità, data da 26 voli settimanali e 28 collegamenti ferroviari, fortemente impegnata nella sostenibilità e considerata la capitale della gastronomia francese».

La grande passione per la gastronomia che unisce idealmente Torino e Lione è sottolineata da Robert Revat, presidente OnlyLyon Ufficio del Turismo e Congressi, che aggiunge: «Lione attira ogni anno milioni di visitatori grazie alla sua reputazione di capitale della gastronomia francese, ai suoi quartieri storici patrimonio mondiale Unesco e alla sua qualità della vita, il tutto a meno di 4 ore di treno da Torino. Ma è anche una destinazione sostenibile, che si è guadagnata l’undicesimo posto nella classifica mondiale del GDS Index, un riconoscimento importante non solo per il turismo individuale, ma anche per attirare congressi a livello internazionale».

Rientra nella politica di sostenibilità cittadina anche la partnership con Trenitalia, primo operatore ferroviario in Francia alternativo a Sncf sull’alta velocità, che dal 2021 effettua con il Frecciarossa due corse al giorno tra Parigi e Milano via Lione e tre sulla linea Parigi-Lione, su cui nel 2022 hanno viaggiato in totale oltre un milione di passeggeri. Volumi di traffico destinati ad aumentare ulteriormente dall’anno prossimo con l’introduzione sulla linea Parigi-Milano delle unità multiple, che porteranno a 1800 la disponibilità di posti giornalieri, il doppio dell’attuale.

«Con 7,4 milioni di italiani in Francia nel 2022 per 4 miliardi di euro di entrate turistiche su un totale di 54 miliardi di euro di incassi turistici internazionali, l’Italia rappresenta il settimo mercato per la Francia – dichiara Meyer – Il primo semestre di quest’anno è stato molto positivo: la stagione è partita prima rispetto al 2022 e nel periodo gennaio-aprile 2023 abbiamo registrato +35% di spesa e +25% di entrate turistiche in generale, trainati da Stati Uniti e Europa».

La serata è stata anche l’occasione per rinnovare l’invito a tutti gli agenti che vogliono approfondire la conoscenza della Francia in generale e di Lione in particolare, ed essere informati sugli eventi come la celebre Festa delle Luci, in programma dal 7 al 10 dicembre, o la Coppa del Mondo di Rugby, di iscriversi al programma di formazione France Expert, al quale hanno già aderito circa 720 agenti di viaggi in tutta Italia.