Islanda in veliero: l’ultima, adrenalica, frontiera firmata Kel 12

Kel 12 amplia la programmazione 2024 dedicata all’Islanda e alza il livello adrenalinico ed emozionale dell’offerta. La terra dei vulcani attivi e dei geyser ha registrato – statistiche dell’Icelandic Tourism Board – circa 84mila presenze italiane tra maggio 2023 e aprile 2024, con una crescita del 16,1% sull’analogo periodo della stagione precedente, ma in aumento è anche il tasso di visita delle regioni settentrionali (31%) e nei Westfjords (13%), in particolare nei mesi di giugno, luglio e agosto.

Il t.o., dopo la proposta del tour in navigazione verso l’unica isola islandese che sfiora il circolo polare artico, Grimsey, ha ideato un nuovo giro:“Groenlandia – Islanda, in veliero nel più grande fiordo del mondo”, una vera e propria spedizione artica in barca di 10 giorni a Scoresby Sund, con partenza dal 30 luglio all’8 agosto.

«Il cliente che sceglie l’Islanda – spiega Filippo Salvioni, product manager Nord di Kel 12 – predilige ormai gruppi piccoli, proprio come i nostri. Il numero ridotto contribuisce non solo a creare una forte intesa fra i partecipanti, ma permette di gestire più agevolmente itinerari complessi o in territori estremi, di cui sia l’Islanda che la Groenlandia sono simboli per eccellenza».

Tutti i tour ideati da Kel 12 – come “Islanda Terra di ghiaccio e fuoco” che percorre la Ring Road facendo tappa alle cascate gemelle di lava ad Hraunfossar e quelle di Barnafoss – coprono oggi ogni area dell’Islanda, offrendo il meglio del Paese nordico.

«Il nuovo hotel proposto a Geysir – evidenzia Salvioni – si affaccia direttamente sull’area di emissione geotermica, mentre a Húsavík invitiamo a provare una piscina d’acque calde alternativa alla nota Blue Lagoon (attualmente spesso chiusa per le eruzioni), ma altrettanto spettacolare: la geosea geothermal Sea Baths, direttamente affacciata sull’oceano. Tutte le nostre guide sono Iceland specialist formate attraverso visit Iceland, Analogamente i fornitori di servizi con cui collaboriamo sono scelti in funzione del loro rigore nel perseguire obiettivi di sostenibilità e il nostro stesso partner storico è certificato Travelife».

Questa forte attenzione all’ambiente è una delle ragioni del successo del nuovo tour “Groenlandia – Islanda, in veliero nel più grande fiordo del mondo”, l’imbarcazione in servizio aderisce infatti a missioni per la tutela degli oceani e ad attività di pulizia delle spiagge.

L’itinerario porta i viaggiatori fra gli iceberg al largo di Constable Point, dopo aver trascorso la prima notte d’ambientazione a Reykjavik. Poi, dal minuscolo villaggio di cacciatori di foche Ittoqqortoormiit, arriva agli insediamenti Inuit su Denmarl Island, e prosegue via via sino all’arcipelago ghiacciato di Bear Islands.