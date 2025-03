L’Ue bacchetta Google: “Viola il Digital Market Act“

La Commissione europea ha inviato due addebiti preliminari ad Alphabet, holding a cui fa capo Google, per non aver rispettato il Digital Market Act, Dma, per quanto riguarda due servizi per i quali è stata designata gatekeeper.

In primo luogo, la Commissione Ue afferma che alcune caratteristiche e funzionalità di Google Search trattano i servizi di Alphabet più favorevolmente rispetto a quelli rivali. Così facendo, Alphabet non garantisce il trattamento trasparente, equo e non discriminatorio dei servizi di terze parti come richiesto dal Dma.

Per la Commissione anche il mercato di app, Google Play, non è conforme al Dma, in quanto agli sviluppatori di applicazioni non è possibile indirizzare liberamente i consumatori verso altri canali per offerte migliori.

Alphabet ha ora la possibilità di esercitare i propri diritti di difesa. Se le opinioni preliminari della Commissione fossero confermate, verrebbe stabilita la “non conformità” dei servizi Google.