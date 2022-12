Lufthansa avrà oltre 205 destinazioni nel network dell’estate

Lufthansa ha annunciato il suo network per l’estate 2023 con nuove destinazioni europee raggiungibili da Francoforte e Monaco. In totale, la compagnia aerea offrirà oltre 205 destinazioni in tutto il mondo, sfiorando l’offerta pre Covid, e le connessioni previste dai due hub tedeschi arriveranno fino a 5.200 frequenze settimanali (circa l’87 % rispetto ai livelli del 2019).

Tra le maggiori novità su Francoforte, il colosso tedesco volerà per la capitale dell’Irlanda del Nord Belfast quattro volte a settimana; mentre il collegamento per Londra Gatwick avrà due voli al giorno. Con Belfast e Gatwick, Lufthansa collegherà un totale di undici destinazioni in Gran Bretagna e in Irlanda del Nord a partire dal 23 aprile 2023.

Nel programma di volo di LH entrano anche l’Asturia (Spagna) – con collegamenti diretti per Oviedo e Gijon – la capitale della Macedonia del Nord, Skopje, e Biarritz in Francia.

Da Monaco, invece, sono previste nuove rotte per Oviedo, Bordeaux (Francia), Rzeszów (Polonia) e soprattutto per Osaka e Città del Messico sul lungo raggio (dal 2 maggio per tre volte a settimana in Giappone e dal 2 giugno tre volte a settimana per il Messico) che saranno operate con Airbus A350.

Nel frattempo, i vertici della compagnia aerea hanno annunciato la previsione di generare un Ebit rettificato per l’intero anno 2022 di circa 1,5 miliardi di euro, rispetto a un obiettivo originale di oltre 1 miliardo. Il risultato è legato alla performance degli utili in ottobre e novembre che ha superato le aspettative. I rendimenti medi nel settore passeggeri rimangono ben al di sopra del livello pre-crisi, mentre si prevede che Lufthansa Cargo e Lufthansa Technik raggiungeranno risultati record nell’esercizio in corso.