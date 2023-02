Lufthansa, doppia nomina ai vertici del Gruppo

Doppia novità ai vertici del Gruppo Lufthansa con la nomina di Stefan Kreuzpaintner come responsabile rete, alleanze e gestione partner del Gruppo; mentre Heiko Reitz sarà il nuovo direttore commerciale di Lufthansa. Entrambi i manager entreranno in carica il prossimo 1° marzo.

Reitz negli ultimi anni si è occupato proprio del network e delle alleanze dell’intero Gruppo ed è colui che ha sviluppato la joint venture con la compagnia ferroviaria Deutsche Bahn.

Kreuzpaintner, membro del consiglio di amministrazione di Lufthansa Airlines, ha una solida esperienza in posizioni di gestione delle vendite e del marketing. Capacità per le quali è stato scelto per svolgere al meglio il suo attuale ruolo. Durante la pandemia si è occupato del posizionamento strategico del marchio, promuovendo il nuovo prodotto premium Lufthansa a lungo raggio “Allegris”.

Harry Hohmeister, membro del comitato esecutivo di Deutsche Lufthansa AG, ha dichiarato: «Vorrei ringraziare Heiko Reitz per la sua cooperazione professionale e fedele in tempi molto difficili. E non vedo l’ora di lavorare di nuovo con Stefan Kreuzpaintner, che userà il suo know how, la creatività e l’ambizione per sviluppare ulteriormente la gestione dei partner e della rete per l’intero gruppo. La sua esperienza come cco di Lufthansa Airlines sarà di grande importanza quando integrerà nuovi partner e compagnie aeree nei processi commerciali. Sono lieto che Stefan Kreuzpaintner approfondirà ulteriormente i processi tra compagnia aerea e Gruppo».