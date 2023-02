Lufthansa, guasto informatico: caos nei cieli

Maxi guasto ai sistemi informatici di Lufthansa con conseguente caos voli. La notizia battuta dall’Ansa è stata confermata dal quartiere generale della compagnia che, però, al momento non dettaglia il numero di aerei bloccati. Secondo il giornale Der Spiegel sarebbero coinvolte tutti i vettori del Gruppo (oltre a Lufthansa, anche Air Dolomiti, Eurowings, Austrian Airlines e Brussels Airlines).

A quanto appende l’agenzia, l’ente tedesco per la sicurezza del trasporto aereo ha chiuso le piste di atterraggio all’aeroporto di Francoforte, in Germania, con collegamenti dirottati su Norimberga, Colonia e Düsseldorf.

All’origine del guasto – iniziato intorno alle 10.15 di questa mattina (mercoledì) mandando offline i sistemi di check-in e imbarco – potrebbe esserci un fattore accidentale: un cavo della banda larga di Deutsche Telekom sarebbe stato tranciato incidentalmente da un operaio al lavoro in un cantiere ferroviario nei pressi dell’aeroporto di Francoforte, principale hub tedesco.

Tra le ipotesi circolate in queste ore, ma meno accreditate, anche un attacco informatico da parte dei russi, in relazione al conflitto in Ucraina.

Secondo FlightAware, che tiene traccia della situazione globale dei voli, a mezzogiorno erano già stati cancellati 146 voli di Lufthansa, ma anche tre di Eurowings e sette di Air Dolomiti.

Mentre scriviamo, è invece ancora da quantificare l’impatto effettivo sugli scali italiani. Fonti aeroportuali hanno fatto sapere che alcuni voli in partenza da Milano Malpensa e Roma Fiumicino sono stati cancellati, altri hanno subito ritardi.

Di recente, un altro guasto informatico provocato da un cyber attack aveva mandato in tilt gli scali statunitense e, di conseguenza, il traffico aereo d’Oltreoceano.