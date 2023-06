L’ultimo saluto a Giorgio Valenti del Gruppo Nicolaus: “Stima infinita”

“Ammirazione e stima infinita la sua straordinaria professionalità”: con queste parole il Gruppo Nicolaus, con il suo amministratore delegato Giuseppe Pagliara e il presidente Roberto Pagliara, esprime pubblicamente cordoglio e vicinanza ai cari di Giorgio Valenti, figura di spicco dell’aviazione commerciale scomparsa nei giorni scorsi.

“È davvero difficile riassumere in poche righe il suo percorso, ma desideriamo ricordare, per rendergli onore, alcuni passaggi chiave”, scrive la holding di Ostuni in una nota.

“Figura pionieristica, nel suo ruolo di direttore commerciale fu fondamentale per gli importanti traguardi raggiunti da Air Europe, la prima compagnia di charter italiana, così come fu rilevante – si legge – il suo apporto per la nascita di Volare Spa, coprendo posizioni dirigenziali fino all’assorbimento da parte di Alitalia, o per l’operato per Livingston Air, dove fu attivo in qualità di chief compliance officer”.

E ancora: “In relazione alla sua attività di consulente strategico, nell’ambito dell’aviazione commerciale, dobbiamo a lui l’operato in Italia di diverse compagnie aeree europee, quali per esempio la spagnola Air Horizont e SmartLynx Italia, e l’evoluzione del loro modello di business”.

“La sua arguta conoscenza del mercato aereo nazionale e internazionale, la sua dedizione al lavoro e la sua capacità di visione sono state preziose per tutto il panorama turistico italiano, così come per il nostro Gruppo e sono state fondamentali per imprimere un nuovo corso, in particolare, al nostro approccio alla programmazione aerea. Attraverso questo ricordo, vogliamo, quindi rendergli omaggio e ringraziarlo ancora una volta”, conclude Nicolaus.