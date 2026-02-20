L’Ungheria sfiora i 20 milioni di turisti nel 2025

Il settore turistico ungherese ha superato il record del 2024, raggiungendo per la prima volta nella sua storia un traguardo senza precedenti: quasi 20 milioni di turisti.

Nel 2025, nelle sole strutture ricettive, sono stati accolti oltre 19,5 milioni di ospiti, con un incremento del 7,3% rispetto al 2024. A questi si aggiungono più di 400mila visitatori provenienti da strutture non turistiche, portando il totale complessivo a sfiorare quota 20 milioni. I pernottamenti hanno raggiunto i 47 milioni, in crescita del 4,3% su base annua. La crescita del numero di visitatori nelle strutture ricettive è stata quasi due volte e mezzo superiore alla media degli Stati membri dell’Unione europea, confermando la competitività della destinazione nel panorama europeo.

Il turismo domestico rimane il segmento dominante, con quasi 10 milioni di viaggiatori interni che hanno scelto di scoprire o riscoprire il proprio Paese. Determinante anche il contributo dei mercati internazionali, che complessivamente hanno generato quasi 10 milioni di arrivi. Germania, Regno Unito, Polonia, Repubblica Ceca e Romania si sono confermati i principali Paesi di provenienza, dimostrando una crescita solida, con un aumento del 12% nel numero di ospiti stranieri.

L’Italia si conferma un mercato di primaria importanza per l’Ungheria, posizionandosi al sesto posto tra i Paesi di provenienza internazionale e distinguendosi per una delle crescite più significative tra i principali mercati europei. Nel 2025, sono arrivati 552.500 visitatori italiani, con un incremento del 18,4% rispetto al 2024. I pernottamenti sono aumentati del 12,1% a 1,34 milioni. Budapest si conferma la prima meta di interesse per gli ospiti italiani, seguita dalla regione del Balaton. Tra le altre destinazioni più apprezzate figurano Győr–Pannonhalma, Pécs–Villány, Szeged, Mátra–Bükk, Debrecen, Bük-Sárvár, Tokaj–Nyíregyháza, Sopron-Fertő e Gyula.

La capitale Budapest ha mantenuto livelli elevati anche nel 2025, accogliendo oltre 7,6 milioni di visitatori e 18 milioni di pernottamenti, con un incremento rispettivamente del 13% e del 9% rispetto all’anno precedente. L’espansione dei collegamenti aerei è stata un’ulteriore chiave di questo successo: nel 2025, l’aeroporto internazionale Budapest Liszt Ferenc ha gestito quasi 20 milioni di passeggeri, con un incremento del 12% rispetto all’anno precedente.