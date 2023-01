L’Unwto a Fitur: «Sostenibilità e resilienza le sfide del travel»

Un turismo sostenibile e diversificato è la vera sfida del futuro: un messaggio forte dell’Unwto a Fitur dove alla platea di operatori pubblici e privati il segretario generale Zurab Pololikashvili si è unito ancora una volta al Re Felipe VI di Spagna, intervenuto all’apertura della grande fiera di Madrid, nel ribadire l’importanza di mirare gli investimenti nel turismo a quelle che sono le priorità del comparto, vale a dire sostenibilità, resilienza e diversificazione dell’offerta con una forte attenzione per il turismo rurale, segmento emergente in molte regioni del mondo.

Con gli ultimi dati che indicano un ritorno ai livelli di arrivo pre-pandemia in diversi Paesi nel 2023 poi, l’Unwto e la Banca di sviluppo dell’America Latina (Caf) hanno rafforzato la loro partnership per attrarre e mantenere gli investimenti nel turismo. La partnership includerà la produzione di linee guida per gli investimenti turistici, inizialmente focalizzati su Barbados, Ecuador, El Salvador, Panama e Uruguay. Entrambe le organizzazioni svilupperanno strutture per attrarre, promuovere e mantenere gli investimenti diretti esteri in iniziative di turismo sostenibile nelle Americhe.

L’Unwto ha poi riconosciuto i progressi compiuti nel ripensare il ruolo del turismo nelle economie e nelle società della regione. Il presidente della Repubblica del Guatemala, Alejandro Giammattei, e il presidente esecutivo del Banco Popular della Repubblica Dominicana, Christopher Paniagua, hanno ricevuto il plauso dall’Unwto per il loro impegno a integrare il turismo rispettivamente nella politica economica e nel finanziamento. A Fitur, il presidente Giammattei ha anche confermato l’adesione del Guatemala al Codice internazionale Unwto per la protezione dei turisti.

Riguardo al turismo rurale è strato confermato l’impegno dell’Unwto per diversificare il settore e migliorare il suo status di motore dello sviluppo economico di molti Paesi e a tal riguardo la provincia spagnola di La Rioja è stata annunciata come ospite della 7a Conferenza mondiale dell’enoturismo dell’Unwto alla fine di quest’anno. Il segretario generale Pololikashvili, il presidente di La Rioja Concha Andreu, e il ministro del turismo spagnolo Reyes Maroto, hanno sottolineato l’importanza del settore dell’enoturismo per proteggere la cultura e sostenere l’occupazione e le imprese locali.

L’Unwto, infine, sempre in occasione di Fitur ha anche riconosciuto l’importanza del turismo dello shopping, con particolare riferimento ai suoi stretti legami con il tempo libero e la gastronomia. In tale ottica è stato firmato un memorandum d’intesa, tra Unwto e Wow Concept, che vedrà due organismi lavorare in team per promuovere un turismo urbano responsabile attraverso promozioni ed eventi congiunti, nonché attraverso sforzi condivisi per monitorare e condividere le tendenze del consumo turistico.

L’Unwto ha concluso la sua settimana a Fitur ospitando un incontro speciale sul turismo per l’oceano e l’azione per il clima presso la sua sede di Madrid.