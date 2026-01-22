Lvg Group, il direttore finanziario è Alessandro Cattò

Lvg, holding italiana attiva nella gestione alberghiera, affida la direzione finanziaria del Gruppo a Alessandro Cattò.

La nomina del nuovo chief financial officer si inserisce all’interno di un piano di sviluppo che prevede la gestione di 50 strutture entro i prossimi tre anni.

Cattò sarà responsabile della definizione e dell’implementazione della strategia finanziaria del Gruppo, supportando il management nella fase di espansione che sta interessando tutte le business unit, con particolare riferimento alla crescita di Lvg Hotel Collection, brand di Lvg Group che raggruppa le strutture in gestione diretta. Il nuovo direttore finanziario lavorerà a stretto contatto con il ceo Claudio Lavagna e con il management team accompagnando l’azienda in una fase caratterizzata da nuove acquisizioni e aperture alberghiere.

Il manager vanta una lunga esperienza in ruoli apicali di area finance, come cfo e finance manager. Il suo percorso professionale si è concentrato in particolare su pianificazione finanziaria, controllo di gestione, reporting direzionale e-business planning, con un ruolo chiave nei processi di sviluppo, riorganizzazione e operazioni di M&A, contribuendo alla valutazione, strutturazione e integrazione di nuove acquisizioni.

Claudio Lavagna, ceo di Lvg Group, ha commentato: «L’ingresso di Alessandro Cattò rappresenta un passaggio strategico per Lvg Group in un momento di forte accelerazione del nostro percorso di crescita. La sua consolidata esperienza in ambito finanziario e il suo approccio analitico saranno fondamentali per supportare lo sviluppo del Gruppo, accompagnando l’espansione di Lvg Hotel Collection e il rafforzamento delle nostre attività».

«Lvg Group è una realtà giovane e dinamica, con una visione chiara e un modello di crescita strutturato. Entrare a farne parte in questa fase rappresenta per me una sfida molto stimolante – dichiara Alessandro Cattò, cfo di Lvg Group – Metterò a disposizione le mie competenze professionali per contribuire a costruire una struttura finanziaria ancor più solida e scalabile, in grado di sostenere lo sviluppo delle diverse anime di Lvg e di accompagnare il gruppo nel raggiungimento dei suoi obiettivi futuri».

La foto è stata fornita dall’ufficio stampa di Lvg Group