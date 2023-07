Baglioni Hotels apre a Forte dei Marmi nel 2026

È la Toscana la meta del nuovo opening di Collection Baglioni. Nel 2026 aprirà le porte un Baglioni Hotel a Forte dei Marmi (cinque stelle), nella centrale Via Machiavelli a 100 metri dalla spiaggia, frutto del riposizionamento dell’ex Paradiso al Mare, tre stelle.

I lavori di ristrutturazione inizieranno nel 2024 e vedranno la realizzazione di 58 raffinate suite e camere, un rooftop con vista mare e bar, palestra e una piscina di 20×5 metri.

Fiore all’occhiello la Spa, 300 mq di puro relax. «Era da tempo che lavoravamo a questa operazione e sono davvero felice di poter dare questo altro forte e positivo segnale a tutti i miei collaboratori, partner e viaggiatori che apprezzano la nostra storica e autentica ospitalità», dichiara Guido Polito, ceo del Gruppo dal 2011.

Baglioni Hotels & Resorts ha sviluppato una concezione di lusso contemporaneo che, nella gestione quotidiana, si traduce in un servizio “su misura” e proposte esperienziali locali autentiche. La collezione conta cinque strutture cittadine a Milano, Venezia, Roma, Firenze e Londra e tre resort: alle Maldive, in Sardegna e in Puglia.