Mabrian diventa membro affiliato dell’Unwto: obiettivo sostenibilità

Mabrian, società di analisi di dati e travel intelligence, annuncia di essere diventato un membro affiliato dell’Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite (Unwto). Questo importante riconoscimento arriva dopo essere stata finalista nel concorso per startup turistiche globali dell’Unwto nel 2018 e aver consolidato la sua posizione come una delle 100 migliori startup turistiche globali secondo l’organizzazione.

Grazie a questa preziosa collaborazione, Mabrian metterà a disposizione dei suoi membri i suoi indicatori di sostenibilità turistica, offrendo così uno strumento standardizzato ai governi di tutto il mondo per misurare e monitorare la sostenibilità attraverso quattro dimensioni fondamentali: ambientale, sociale, economica e strutturale. Questo consentirà ai governi di monitorare i progressi verso gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Unwto.

Avendo sperimentato metodologie all’avanguardia nell’analisi dei big data e nell’applicazione dell’intelligenza artificiale al settore del turismo, Mabrian fornisce attualmente servizi di travel intelligence a destinazioni in oltre 40 Paesi. In virtù di questa collaborazione, Mabrian condividerà la sua vasta esperienza con i membri dell’Unwto, fornendo loro informazioni approfondite e consentendo loro di prendere decisioni informate basate sulle ultime tendenze del settore.

In qualità di membro affiliato, Mabrian potrà beneficiare di una vasta rete di organizzazioni con obiettivi condivisi, favorendo la collaborazione, lo scambio di conoscenze e la condivisione delle migliori pratiche. Questa partnership rafforzerà ulteriormente la posizione di Mabrian come leader globale nei servizi di travel intelligence.

Ion Vilcu, direttore del Dipartimento membri affiliati dell’Unwto, ha commentato: «Il settore privato è un partner cruciale nell’adempimento del mandato dell’Unwto di promuovere il turismo per lo sviluppo sostenibile. Siamo orgogliosi che Mabrian si unisca ai membri affiliati e confidiamo che questa collaborazione sostenga il contributo del turismo all’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile».

«Siamo estremamente orgogliosi della nostra affiliazione all’Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite – ha dichiarato Santi Camps, ceo di Mabrian – Questa partnership non solo rafforzerà la nostra reputazione, ma ci offrirà anche preziose opportunità di partecipare a prestigiosi forum internazionali, consentendoci di espandere la nostra presenza in Paesi in cui non siamo ancora presenti».