Italia tra nubifragi e roghi. Santanchè: «Vicini a chi ha subito danni»

Caldo atroce e incendi al sud, tempeste e nubifragi al nord. Le fiamme che lambiscono l’aeroporto di Palermo e i «pezzi di ghiaccio grandi come mele», descritti dal governatore del Veneto, Luca Zaia, sono la fotografia nuda e cruda di un’Italia spaccata in due da fenomeni meteo estremi, che stanno mettendo in ginocchio il Paese in piena estate. Con il turismo che inizia a pagare un dazio pesantissimo, tra aeroporti chiusi, voli cancellati, linee ferroviarie interrotte, strade fuori uso.

Nella notte tra lunedì e martedì violentissimo nubifragio a Milano, con raffiche di vento a 100 km/h, alberi sradicati, tetti scoperchiati, case allagate e gravi danni anche alla rete elettrica. Chiusi il Castello Sforzesco e l’Idroscalo. «Situazione tragica» avvertono i vigili del fuoco. Forti ritardi e deviazioni sulla rete di bus, tram e filobus, fortunatamente nessun problema per la metropolitana. Disagi anche lungo la linea ferroviaria Milano-Venezia. Pesanti ripercussioni anche in altre zone della Lombardia e Trenord comunica che «il servizio ferroviario ha subito modifiche, interruzioni e ritardi a causa dei danni subiti dall’infrastruttura in diverse aree della rete lombarda. Si segnalano importanti ritardi e variazioni per i treni delle linee S7, S8, S11, Regionali per Sondrio e Bergamo e sulla rete Ferrovie nord S1, S2, S3, S4, Regionali per Como Nord, Varese Nord, Novara e Erba/Asso». Tragedia a Brescia, dove una scout sedicenne è morta colpita da un albero. E il giorno prima paura su un Boeing di Delta Airlines per New York investito dal violento temporale che si è abbattuto su Malpensa: ha riportato danni al muso, ai motori e alle ali ed è stato dirottato su Fiumicino

Non va meglio in Veneto, dove «è guasto dall’alba il sistema di regolazione della circolazione di tutti i tratti di linea controllati dalla sala di Verona. La circolazione è bloccata – spiega lo stesso Zaia – Le maggiori problematiche sono sulle linee: Verona Brescia, Verona Padova, Verona Bologna, Verona Brennero, Verona Mantova, Mantova Monselice, Vicenza Schio». E ancora. Violentissima grandinata in Friuli Venezia Giulia, piene in Trentino.

Situazione completamente capovolta al sud, con temperature impossibili e incendi sparsi. In Sicilia riaperto l’aeroporto di Palermo, dopo la chiusura per il rogo sulle alture di Cinisi, che era arrivato a sfiorare il perimetro dello scalo: inevitabili comunque le ripercussioni sul traffico aereo questa mattina. La situazione in città resta però critica, a causa delle fiamme divampate in una discarica, con intere zone evacuate e aria irrespirabile: morta un’anziana di 88 anni. Sono oltre 80 gli incendi sull’isola e il forte vento di scirocco ha reso impossibile l’operatività di elicotteri e canadair.

Resta ancora off limits, invece, l’aeroporto di Catania, per i danni riportati dall’incendio di otto giorni fa. Da allora sono pesantissimi i disagi per il trasporto aereo in entrata e in uscita dalla Sicilia e gli altri scali dell’isola sono in tilt. La città, peraltro, è alle prese con un gravissimo blackout di acqua e luce, mentre la colonnina di mercurio sale impietosamente: toccate punte di 47 gradi.

Emergenza anche in Calabria, dove ieri si contavano oltre 70 incendi dolosi, con abitazioni e persone a rischio. La scorsa settimana i vigili del fuoco hanno effettuato oltre 250 interventi.

Non usa giri di parole il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci: «È la giornata più complicata degli ultimi 10 anni: nubifragi, tornadi, grandine-gigante al Nord; caldo torrido e incendi devastanti nel Centro Sud. Lo sconvolgimento climatico impone a tutti noi un cambio di passo, senza alibi per alcuno. Ma oggi occupiamoci di contenere i danni. E sono tanti».

«In una giornata così tragica per la nostra Nazione, dilaniata dal maltempo da nord a sud, il mio pensiero va alle vittime di questi eventi e la mia vicinanza a chi ha subito danni – le parole del ministro del Turismo, Daniela Santanchè – Un grazie particolare alle forze dell’ordine, alla protezione civile e ai vigili del fuoco per il lavoro straordinario che stanno facendo».