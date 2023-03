“Mai tanti voli Usa-Italia”:

arrembaggio Delta Air Lines

Estate da record per Delta Air Lines in Italia che a partire da marzo offrirà ben sette collegamenti per gli Stati Uniti da Roma. La compagnia aerea americana si appresta a inaugurare l’orario estivo con il più alto numero di voli mai serviti dalla Capitale.

Nel dettaglio, parte oggi (9 marzo) il collegamento giornaliero da Fiumicino a Boston, mentre viene attivata la seconda frequenza giornaliera per New York, già servita da un collegamento operativo tutto l’anno. Il 27 marzo verrà poi inaugurata la seconda frequenza giornaliera per Atlanta, che si aggiunge al servizio annuale già attivo per la destinazione statunitense. Il 26 maggio sarà la volta della terza frequenza per New York, mentre il 6 giugno sarà lanciato il servizio per Detroit.

Tutti i voli Delta sono operati in collaborazione con i partner della joint venture transatlantica Air France-Klm. Una volta giunti negli Stati Uniti, i passeggeri in partenza da Fiumicino potranno proseguire il proprio viaggio con collegamenti in coincidenza verso circa 200 destinazioni in tutti gli Usa, nei Caraibi e oltre.

Investimento operativo anche su a Milano dove Delta torna, sempre da oggi, a operare il volo diretto giornaliero per Atlanta dall’aeroporto di Milano Malpensa all’Hartsfield-Jackson International Airport della città Usa. La compagnia statunitense serve già l’aeroporto di Malpensa con un volo giornaliero per New York operativo tutto l’anno, al quale si aggiungerà una seconda frequenza a partire dall’11 aprile.

«L’Italia è fra i mercati più importanti per Delta a livello europeo – ha commentato Frederic Schenk, regional sales manager Delta per il Sud Europa – e siamo molto felici di servire Roma con sette voli al giorno, nell’anno in cui lanciamo l’orario estivo con il più alto numero di collegamenti mai operato dall’Italia e dalla Capitale. Archiviata la pandemia, c’è molta voglia di partire, e Roma è una delle destinazioni europee in assoluto più amate dai turisti statunitensi. Viceversa, le quattro destinazioni servite da Roma negli Usa, alcune con collegamenti plurigiornalieri, sono un’ottima opportunità per gli italiani per scoprire l’America, in un anno in cui si prevedono partenze record. Felici di tornare anche a collegare Milano con Atlanta, e di raddoppiare le frequenze su New York, nell’anno in cui lanciamo l’orario estivo con il più alto numero di voli mai operato dal’Italia».

Soddisfazione espressa anche dai vertici di Aeroporti di Roma: «Si tratta di una importante crescita di Delta Air Lines su Roma – ha commentato Federico Scriboni, head of aviation business development di Aeroporti di Roma. con un’offerta estiva record sugli Stati Uniti, ben superiore ai livelli pre Covid, a riprova di una crescente domanda e attrattività del nostro mercato. Il Leonardo da Vinci è pronto a ospitare i 7 voli giornalieri di Delta, sostenendo standard di massima eccellenza: dopo il riconoscimento ottenuto da SkyTrax con l’attribuzione delle 5 stelle a gennaio, Fiumicino conferma, per il sesto anno consecutivo, il titolo di Miglior Aeroporto sopra i 40 milioni di passeggeri in Europa, prestigioso premio attribuito annualmente dall’Aci – Airports Council International».

Medesima soddisfazione espressa da Andrea Tucci, vice president aviation business development di Sea, società di gestione degli scali milanesi: «Il ritorno del volo Delta su Atlanta, il più grande hub del mondo e la riconferma del doppio servizio giornaliero tra Malpensa e New York, testimoniano la fiducia del vettore per il mercato di Milano, con l’operatività più importante mai registrata sullo scalo per la prossima estate».

Anche a livello transatlantico, Delta offre quest’anno il maggior numero di posti mai messi a disposizione, inclusi i nuovi collegamenti da New York-Jfk per Ginevra e London Gatwick e nuovi voli da Atlanta per Nizza, Tel Aviv e Edimburgo.