Maiorca, l’iconico Hotel Formentor issa le insegne Four Seasons

Aprirà a fine agosto il nuovo Four Seasons Resort Mallorca at Formentor, nato dal restyling dell’iconico Hotel Formentor di Maiorca, inaugurato nel 1929, ad opera della catena del lusso estremo Four Seasons.

«A volte abbiamo l’opportunità di far rivivere un hotel leggendario e di portarlo nel futuro come esperienza Four Seasons – commenta Adrian Messerli, presidente di Hotel Operations – Europa, Medio Oriente e Afric – L’abbiamo fatto con il Grand-Hôtel du Cap Ferrat nel sud della Francia, con il San Domenico Palace in Sicilia e l’Astir Palace Hotel ad Atene. Questo rende la rinascita del Formentor ancora più entusiasmante e segna un’ulteriore espansione del brand in Spagna, dopo Madrid, offrendo ai viaggiatori un’opportunità eccezionale per scoprire un’altra amata destinazione iberica con Four Seasons».

Il restyling, diretto da Estudio Lamela di Madrid, ha coinvolto anche il parco, dove sono perfettamente integrati con il paesaggio i suoi sentieri e giardini esotici, location ideali per matrimoni ed eventi. Tutte le 110 camere e suites si affacciano sul mare con terrazze private, alcune con piscina, e hanno arredamenti che prediligono materiali naturali per un glamour balneare nostalgico e contemporaneo al tempo stesso.

Offerta gastronomica caratterizzata dall’uso di prodotti di stagione nei ristoranti dell’hotel: tra questi Mel, aperto dalla prima colazione fino al drink dopocena, e il Quiosc, con cucina a vista e tavoli apparecchiati attorno una delle piscine. Direttamente sulla spiaggia, il bar Xiringuito che offre cocktail e piatti leggeri. In prossima apertura anche un ristorante che proporrà piatti nikkei (fusion culinaria di Giappone e Perù) e arricchirà l’atmosfera cosmopolita del resort.

All’interno della grande tenuta, spazi per yoga, piscine, campi da tennis e sentieri per passeggiate. Il resort mette a disposizione dei suoi ospiti biciclette per andare alla scoperta della penisola di Formentor, una delle zone più affascinanti di Maiorca grazie allo storico faro, alle incantevoli cittadine di Pollença e Alcudia, e alla spiaggia di Formentor.

Non mancano le attività acquatiche, dallo snorkeling alle gite in barca e intrattenimento per i piccoli ospiti. Nel 2025, le coppie di sposi e gli organizzatori di eventi avranno la possibilità di scegliere varie location all’interno dell’hotel, come la sala da ballo per 200 persone e diverse terrazze.

Le foto pubblicate sono state inviate dall’ufficio stampa PRCO Italy.