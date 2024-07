Maldive, apre il lussuoso resort Raaya by Atmosphere

Inaugurato alle Maldive il nono resort firmato Atmosphere Core e terza struttura nell’arcipelago brandizzata Atmosphere Hotels & Resorts, dopo Atmosphere Kanifushi e Varu by Atmosphere.

Raaya by Atmosphere è completamente immerso in una lussureggiante vegetazione dell’isola che lascia solo una piccola parte come spazio abitabile, questo testimonia il rispetto del brand per l’ecosistema e la sua connessione con la natura.

Il resort dispone di 167 ville sulla spiaggia e sull’oceano, offre ai suoi ospiti sei diverse proposte gastronomiche che fondono tradizione locale e cucina internazionale. Per i più sportivi l’isola è un vero parco giochi avventuroso dove praticare una vasta gamma di attività: sport acquatici, immersioni subacquee, padel, futsal, miniclub, circuito di skate, campo da mini-golf non manca una spa immersa nella quiete della natura.

Raaya by Atmosphere propone uno speciale pacchetto all inclusive, l’esclusivo Raaya Plan, che include trasferimenti in idrovolante, i trattamenti benessere e le escursioni in mare.

Il general manager Philippe Claverotte così presenta il nuovo resort: «Al Raaya by Atmosphere, l’esperienza degli ospiti è unica, un equilibrio fra evasione ed energia. La nostra isola è profondamente legata all’espressione personale e intendiamo creare momenti di felicità in tutti gli angoli. Che siate una coppia romantica in cerca di pace e serenità o una famiglia in cerca di un’avventura da naufraghi alla Robinson Crusoe, ogni aspetto della nostra esperienza è pensato per soddisfare tutti».

L’isola si raggiunge in idrovolante, un viaggio 45 minuti che consente di ammirare gli straordinari atolli dell’arcipelago, con i loro contrasti tra il blu intenso dell’oceano e il turchese più chiaro della barriera corallina tropicale.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Atmosphere Core