Maldive tutto l’anno: la sfida di Naar Tour Operator

Sempre più Maldive per Naar Tour Operator, che sviluppa ulteriormente il prodotto e insieme al partner maldiviano Sun Siyam Resorts lancia una nuova promozione per le agenzie di viaggi: pernottamenti gratuiti a fronte di vendite nei quattro resort Siyam World, Sun Siyam Iru Fushi, Sun Siyam Olhuveli e Sun Siyam Vilu Reef.

«Uno degli obiettivi di Naar per il 2024 è la crescita della vendita point-to-point alle Maldive, destinazione che ha per noi un trend positivo e garantisce una parte importante del nostro giro d’affari – spiega Mariagrazia Verna, head of sales & marketing di Naar – Le Maldive sono un prodotto molto flessibile e oramai si vendono quasi tutto l’anno, anche ad agosto, e ben sia abbinano a itinerari di scoperta ad esempio in Giappone, Sudafrica, Namibia, o Emirati Arabi. In pratica a tutto quello che è combinabile come collegamento aereo».

Flessibilità come punto di forza della destinazione, insieme alle straordinarie risorse naturali, anche per Patrizia di Patrizio, rappresentante in Italia per il Gruppo Siyam: «Siamo una realtà al 100% maldiviana e questo ci garantisce una marcia in più nella scelta di location e servizi. Abbiamo strutture di ogni tipo, tutte costruite su isole naturali, dalle più piccole perfette per le lune di miele, a quelle per famiglie e amici, fino al Siyam World, con la sua incredibile offerta di attività, compreso ad esempio un maneggio per l’equitazione».

La stessa diversificazione delle tipologie di strutture si ritrova anche nei budget, che vanno incontro alle esigenze di molti timidi clientela, alla durata dei soggiorni, molto richiesti soprattutto per i 5 giorni da abbinare al tour o anche in 8-10 giorni per vacanze esclusive.

«La nostra offerta è completamente personalizzabile, per cui non siamo legati alla settimana classica dei charter – conclude Verna – Abbiamo un prodotto diversificato su più target di clienti, con accesso a tutti i tipi di viaggio, e, compresi i Siyam, abbiamo 40 strutture in programmazione, dall’isola più piccola che garantisce la privacy, appunto al Siyam World con le sue molteplici attività».