Malta multitarget, sempre più voli da Capodichino

VisitMalta torna a Napoli (Pad.6 – Stand 6009) riconfermando l’interesse per il bacino turistico del sud Italia, un’area chiave per i flussi verso le isole maltesi sia in ambito leisure che business.

L’importanza strategica che l’area partenopea rappresenta per Malta è dimostrata anche dalla presenza di ben tre compagnie aree che operano voli diretti dall’aeroporto di Capodichino per la stagione estiva 2023. Oltre alle già presenti easyJet e Ryanair, anche Air Malta ha scelto di attivare un collegamento tra Napoli e l’aeroporto internazionale di Luqa.

I riflettori della Bmt sono importanti per far risaltare l’impegno promozionale di VisitMalta verso target alternativi rispetto al passato, strategia che si conferma aver ottenuto buoni risultati: oggi Malta è sempre più popolare nella fascia di età 25-44 anni, che oggi rappresenta lo zoccolo duro dei viaggiatori.

«Malta, Gozo e Comino sono meta ideale per le famiglie. Le isole sono un mix straordinario di proposte per tutte le età, rivolgono seria attenzione al benessere dei bambini, oltre a rappresentare un’offerta flessibile con un ottimo rapporto qualità-prezzo», spiega Ester Tamasi, direttore VisitMalta Italia.