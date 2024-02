Maltempo al nord, interrotta la linea ferroviaria Milano-Venezia

Trasporto ferroviario pesantemente condizionato dalla forte ondata di maltempo che si sta abbattendo sul nord Italia. Ancora interrotta la linea Milano-Venezia.

“La circolazione è sospesa dalle 16,10 di martedì 27 febbraio tra Vicenza e Padova per condizioni meteo critiche che stanno provocando il rischio di esondazione di alcuni fiumi – si legge in una nota pubblicata sul sito trenitalia.com – I treni Alta Velocità ed Euronight possono subire cancellazioni ed essere instradati su percorsi alternativi con un maggior tempo di percorrenza fino a 150 minuti. Anche i regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni. Attivo il servizio sostitutivo con bus tra Vicenza e Padova e tra Vicenza e Grisignano, Cavazzale e San Pietro in Gù. Prosegue l’intervento dei tecnici e della Protezione Civile per consentire la regolare ripresa della circolazione ferroviaria”. Per maggiori dettagli sulla situazione dei treni, cliccare qui

Almeno fino alle 12, quindi, è previsto che i Frecciarossa siano instradati su percorsi alternativi, con conseguenti ritardi.

Diramata un’allerta da codice rosso nell’Alto Piave e nel Vicentino. «Situazione critica, ci sono segnalazioni di allagamenti in città, soprattutto di cantine, tante le strade chiuse», conferma il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, che lancia un appello: «La richiesta è quella di non muoversi salvo particolari necessità per consentire libertà di movimento ai mezzi della protezione civile». «Sono ore complesse per le condizioni meteo», sottolinea in una nota il governatore del Veneto, Luca Zaia.

Sempre per il maltempo – annuncia Trenitalia – circolazione sospesa anche in Sicilia tra Salemi e Campobello di Mazara per l’allagamento della sede ferroviaria. Anche in questo caso i regionali possono subire ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni. Attive le corse dei bus tra Salemi e Campobello di Mazara.

