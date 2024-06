Maltempo in vacanza? Revo Insurance apre l’ombrello

Si chiama “Revo Vacanza Serena” la copertura parametrica pensata da Revo Insurance per proteggere le vacanze dal maltempo. L’operatore amplia così la propria offerta nel comparto Hospitality.

La nuova polizza è dedicata ai viaggiatori che, trovandosi già a destinazione, non possono godere appieno del periodo di ferie a causa del maltempo. È stata ideata per garantire alle strutture ricettive e alle Ota la possibilità di offrire ai propri clienti l’opportunità di assicurarsi contro gli eventi atmosferici avversi e ottenere così un indennizzo per i danni non materiali e le eventuali spese sostenute.

Sempre più spesso capita che anche le vacanze programmate nei periodi tradizionalmente più caldi siano caratterizzate da ondate di maltempo. Il problema è sentito sia dai viaggiatori che dagli operatori del settore, che rilevano ingenti perdite economiche: secondo i dati del recente report dell’European Travel Commission (Etc), lo scorso anno, nel periodo estivo, l’area del Mediterraneo ha registrato un calo del 10% di presenze, con danni economici per tutto il comparto.

Revo Vacanza Serena è completamente configurabile secondo le specifiche esigenze assicurative dei propri clienti.

Ne è un esempio la configurazione sviluppata per BeSafe, player insurtech specializzato nell’offerta di servizi digitali per strutture ricettive e partner della compagnia, la quale prevede un risarcimento del 50% della somma assicurata per ogni giorno di pioggia superiore ai 5 millimetri. L’indennizzo scatta in automatico nel momento in cui Radarmeteo, soggetto indipendente che svolge il ruolo di oracolo, registra un evento piovoso che supera la soglia predefinita.

Le polizze parametriche, introdotte in Italia da Revo, rappresentano un’innovazione sul mercato assicurativo degli ultimi anni e si prestano alla tutela di numerosi settori strategici per il nostro territorio, compreso quello dell’ospitalità.

Queste coperture vanno infatti oltre il concetto di danno e si attivano al verificarsi di un evento. La liquidazione scatta direttamente sul conto corrente del cliente, in modo immediato, grazie alla blockchain, quando un soggetto terzo e indipendente, definito oracolo, certifica l’effettivo evento avverso (ad esempio, la pioggia).

Vantaggi: non è necessario aprire il sinistro e avviare lunghe fasi di perizia, il rimborso è automatico e viene erogato in tempi estremamente rapidi.

«Con questa soluzione, Revo va ad ampliare ulteriormente la propria offerta in ambito Hospitality, che attualmente risponde in maniera completa alle esigenze dei turisti, tutelando al contempo albergatori, tour operator così come ristoratori e proprietari di stabilimenti balneari – commenta Roberta Spadoni, head of parametric insurance solutions – Il maltempo è una delle principali preoccupazioni per chi organizza viaggi tra giugno e novembre. Un timore che spesso diventa realtà, come dimostrato dai recenti bollettini meteorologici che hanno visto il nord Italia in particolare, essere battuto da piogge torrenziali come non succedeva da 170 anni».

Sempre in questo ambito si inseriscono le polizze parametriche già lanciate sul mercato come Revo Protezione Estate, pensata per i gestori degli stabilimenti balneari ma anche la polizza nata dalla collaborazione con il sito Spiagge.it per garantire un indennizzo a coloro che, causa maltempo, si trovano a dover annullare la prenotazione di lettini e ombrelloni.

Il ventaglio di soluzioni in ambito travel e leisure si completa con Revo Flight Delay e Revo Flight Cancellation, ideate per chi subisce un ritardo o cancellazione volo.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Revo Insurance