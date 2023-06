Mandarin Oriental apre i battenti sul lungomare di Atene

Un nuovo hotel sul lungomare di Atene. Mandarin Oriental amplia il suo portafoglio con una struttura sul litorale che costeggia la capitale greca, a poca distanza dal centro e sviluppato da Belt Riviera S.a., una società costituita da Temes S.a. e Hellinikon S.m.s.a., controllata al 100% da Lamda Development.

L’apertura dell’hotel e delle residenze è prevista per l’estate del 2027, in concomitanza con il lancio di The Ellinikon, uno dei più grandi progetti di riqualificazione urbana in Europa che segue definiti protocolli di sostenibilità, in cui il nuovo Mandarin Oriental, Athens sarà al centro: l’investimento è di circa 8 milioni di euro. L’albergo disporrà di 123 tra camere e suite, oltre a 17 residenze firmate Mandarin Oriental, tra cui ville e appartamenti sul lungomare. Il resort offrirà varie opzioni di ristoranti, rendendola una destinazione culinaria d’eccellenza aperta anche ai locali. Negli spazi interni ed esterni sarà possibile organizzare meeting aziendali ed eventi privati. La Spa at Mandarin Oriental fornirà trattamenti benessere signature del Gruppo, oltre a nuovi programmi ispirati alla destinazione.

Mandarin Oriental, Athens sarà la seconda proprietà del gruppo ad aprire in Grecia, a seguito della collaborazione con Temes Sa per lo sviluppo di Mandarin Oriental, Costa Navarino che aprirà quest’estate, a seguito della forte crescita della regione.

«Siamo entusiasti di collaborare con Temes Sa e Lamda Development Sa a questo progetto – spiega James Riley, group chief executive di Mandarin Oriental Hotel Group – Sono sicuro che grazie a questa location e al nostro leggendario servizio, Mandarin Oriental, Athens diventerà il principale centro di ospitalità di lusso della città».

«Questo nuovo resort diventerà un punto di riferimento internazionale all’interno dell’importante progetto, The Ellinikon», sottolinea Odisseas Athanasiou, ceo di Lamda Development, mentre Achilles V. Constantakopoulos, presidente di Temes, ha dichiarato: «Siamo lieti del progresso della collaborazione strategica intrapresa con Lamda Development e siamo orgogliosi di dare insieme il benvenuto a questo brand eccezionale sulla riviera di Atene».