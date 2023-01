Mandarin Oriental aprirà il Punta Negra Mallorca nel 2024

Per la prima volta Luca #Patanè, presidente del Gruppo #Uvet, racconta della perdita di #BluePanorama, il personale gioiello che coronava le ambizioni di crescita di un’azienda in costante ascesa negli anni fino alla pandemia.Ma va anche oltre. E ci dà la sua visione di ciò che è stato in questi ultimi due anni, per la sua azienda e per il travel in generaleDi Letizia Strambi ✍️