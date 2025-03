Mare Italia, alternativa Abruzzo con Futura Style

Non si arresta il vento di rinnovamento che investe Futura Vacanze dal day one alla direzione generale di Stefano Maria Simei. Così, dopo il rebranding svelato in Bit e l’ingresso di tre nuove prime linee, il tour operator di casa Brunetti arriva alla Bmt di Napoli (Villaggio Astoi) con una novità stavolta operativa: il rafforzamento dei Futura Style – linea che raggruppa che raccoglie villaggi e hotel in esclusiva – con i Berti Hotels. Un prodotto selezionato per qualità e varietà di servizi coerente con l’intenzione di diversificare l’offerta del Mare Italia. L’obiettivo? “Soddisfare le esigenze della distribuzione e le aspettative dei clienti”, spiega l’azienda in una nota, dando un colpo al cerchio trade e uno alla botte consumer.

Quattordici in totale le strutture, distribuite tra Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia, Campania e ora l’Abruzzo con la new entry di taglio family di Silvi Marini per metà 5 e per l’altra metà 4 stelle, per un totale di 300 camere, collocata in una posizione strategica e su una spiaggia Bandiera Blu dal 2008, che saprà attrarre flussi dal centro Italia e non solo.

Futura Style si conferma, così, punto di riferimento per chi cerca “soggiorni di qualità nelle località balneari più rinomate, anche per la possibilità di usufruire di proposte vacanza pacchettizzate con voli dai principali aeroporti italiani, passaggi in nave o in treni ad alta velocità”.

«Abbiamo lavorato per far crescere strategicamente le esclusive del Mare Italia e le strutture Futura Style sono un’ottima scelta per la distribuzione, che può contare su qualità e disponibilità di soluzioni vacanza per target differenti in ogni momento della stagione. Sono perfettamente in linea con la filosofia di prodotto che privilegia località balneari dal forte appeal, facilmente raggiungibili e ideali per famiglie. L’introduzione dell’Abruzzo nella nostra programmazione, con una struttura di qualità come il Futura Style Berti Hotels, risponde a una crescente richiesta del mercato», commenta Alberto Cannavale, direttore prodotto Italia di Futura Vacanze.

Foto dell’ufficio stampa.