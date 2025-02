Futura riorganizza le prime linee: tre new entry

Futura Vacanze prosegue nel suo percorso di crescita, rafforzando il management aziendale di prima linea. Dopo l’arrivo di Stefano Maria Simei nel ruolo di general manager, l’azienda accoglie nel proprio team tre figure chiave (ritratte nella foto in primo piano) nelle aree Finance, Risorse Umane e Marketing: Marco Prugnola ricoprirà il ruolo di cfo, Beatrice Nano quello di hr manager e Angela Salgarelli opererà in qualità di marketing director.

L’apporto di nuove competenze contribuirà così a consolidare e supportare la vision aziendale, fondata su due pilastri fondamentali: qualità e spirito di squadra.

«L’ingresso di Marco Prugnola, Beatrice Nano e Angela Salgarelli – sottolinea Simei – rappresenta un passo fondamentale nel percorso di crescita di Futura Vacanze. Con il loro supporto, l’azienda sarà ancora più strutturata e competitiva, capace di affrontare con successo le sfide di un mercato in continua evoluzione. Crediamo fermamente che investire sul capitale umano sia la chiave per un futuro solido e innovativo».

I TRE IDENTIKIT

Marco Prugnola vanta un’esperienza ventennale nel settore finance. Laureato in Economia e Commercio, per 17 anni ha operato all’interno del Gruppo Caltagirone Editore, occupandosi di controllo di gestione, contrattualistica e fiscale, per poi approdare nel 2021 nella concessionaria del gruppo, dove ha svolto il ruolo di direttore amministrativo, finanza e controllo. Nel suo nuovo incarico in Futura Vacanze avrà il compito di assicurare la gestione economica, finanziaria e patrimoniale della società, coordinando i processi di budgeting e il controllo di gestione.

Senior hr con background legale, Beatrice Nano ha maturato una pluriennale esperienza nella gestione delle risorse umane. Specializzata in amministrazione del personale, relazioni sindacali, employer branding, formazione e sviluppo, ha maturato competenze strategiche nella gestione delle relazioni aziendali e nella valorizzazione delle hr in Piemme Spa. Coach, grazie alla sua esperienza trasversale tra diritto del lavoro e gestione delle Risorse Umane, con il suo ingresso in Futura Vacanze contribuirà a rafforzare la gestione del capitale umano, elemento chiave per il successo dell’azienda.

Con oltre dieci anni di esperienza nel digital marketing, Angela Salgarelli ha ricoperto ruoli di rilievo in aziende leader di respiro internazionale, tra cui Kiratech e VMware. La sua competenza spazia dalla creazione e implementazione di strategie digitali e non, alla gestione di campagne marketing, eventi e digital transformation. Contribuirà allo sviluppo e al rafforzamento della brand identity di Futura Vacanze, in un mercato sempre più orientato all’innovazione e alla personalizzazione dell’esperienza di viaggio.

La foto è stata inviata dall’ufficio stampa di Futura Vacanze