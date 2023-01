Mareggiate, Fiba: tavolo tecnico contro l’erosione delle coste

Un tavolo tecnico e di confronto per affrontare l’emergenza dell’erosione delle coste. È l’appello lanciato da Fiba Confesercenti (Balneari) che in una nota evidenzia come “le mareggiate di questi ultimi giorni evidenziano, ancora una volta purtroppo, l’estrema fragilità delle coste italiane: le imprese balneari stanno subendo danni ingenti, sia sul versante adriatico che su quello tirrenico, con cedimenti strutturali, chilometri di arenile in cui il materiale sabbioso è asportato dal mare e ingressioni marine che hanno colpito le attività e i centri abitati. Una situazione preoccupante che richiede un serio intervento da parte del governo sull’erosione costiera, attraverso la costituzione di un tavolo nazionale di confronto con le associazioni del settore”.

Da parte sua, il presidente di Fiba, Maurizio Rustignoli, osserva: «Occorre una pianificazione di lungo periodo, basta con gli interventi tampone lasciati alla gestione di comuni e regioni. Per questo come Fiba chiediamo un coordinamento, non più rinviabile, con i ministeri di competenza, il ministero del’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare insieme al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per fare il punto della situazione: il 60% delle coste italiane subisce una forte erosione, ogni nuovo episodio di maltempo mostra le criticità di un sistema balneare e turistico che è fondamentale per il Paese, con un valore socio economico importante. Non si può fare balneazione, non si può fare turismo senza la messa in sicurezza delle spiagge e dei litorali, oltreché dei centri abitati, dei parchi e delle pinete dei rispettivi territori. Occorrono le giuste risorse economiche, anche con la destinazione di parte dei fondi del Pnrr, insieme alla buona volontà per combattere il fenomeno: investire nella protezione delle nostre coste sia, perciò, tra le priorità dell’esecutivo».