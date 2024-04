Marriott raddoppia in Kenya e apre il Jw Hotel Nairobi

È del Jw, brand Marriott Bonvoy, l’edificio più alto del Kenya con i 35 piani del nuovo hotel a Nairobi.

La nuova struttura della catena, la seconda in Kenya, si propone come un santuario urbano che riflette la bellezza dei grandi spazi esterni. Il design degli interni dell’hotel, infatti, richiama il patrimonio e i colori dell’outdoor del Kenya e la struttura si ispira alla storia di un’avventura africana, con una palette che riprende le tonalità dell’ambiente, marrone savana, rosso masai, terracotta antica, verde safari.

Il Jw Marriott Hotel, situato nel quartiere commerciale di Westlands, dispone di 315 camere, cinque ristoranti internazionali, la lussuosa spa by Jw, una piscina, un centro fitness e otto sale per eventi e riunioni. Nel corso dell’anno è anche prevista l’apertura di 51 appartamenti attrezzati e uno sky bar & lounge. Le camere e le suite, inclusa la presidential suite, sono distribuite sui nove piani più alti della torre e offrono una splendida vista sulla città.

«Ampliando la sua presenza in Africa, Jw Marriott porta il suo tratto distintivo all’insegna dell’ospitalità di lusso nella regione, unendo la sua dedizione verso il benessere olistico con la costruzione di legami significativi in tutto il continente – sottolinea Helen Leighton, vice president, luxury brands & communications, Marriott International, Europe, Middle East & Africa – Jw Marriott Hotel Nairobi incarna perfettamente lo stile di vita urbano, contemporaneo, ma attento alla città. La struttura trasmette il valore della tradizionale ospitalità africana nei suoi spazi, dove gli ospiti possono lasciarsi alle spalle ogni distrazione e concentrarsi sul presente».

L’hotel è impegnato in un programma rivolto alla sostenibilità, che include strategie per la riduzione e la gestione responsabile dei rifiuti e l’efficienza energetica per ridurre l’impronta carbonio degli eventi.

Eben Nel, general manager Jw Marriott Hotel Nairobi, commenta: «L’hotel si trova in una posizione ideale per un soggiorno di relax per chi visita le riserve. Il nostro è un indirizzo perfetto anche per coloro che vogliono abbinare al soggiorno in città un periodo alla scoperta della natura, con il Nairobi National Park, l’unico parco nazionale al mondo situato in una capitale, raggiungibile con un breve tratto in auto dal central business district. Siamo entusiasti di aprire le nostre porte e far scoprire agli ospiti la calorosa accoglienza keniana e un servizio di prima classe».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa Jw Marriott