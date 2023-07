Matrimonio Ita-Lufthansa: entro ottobre l’ok di Bruxelles

Continuano i colloqui tra ministero dell’Economia, Lufthansa e i vertici di Ita Airways – orfani del ceo Fabio Lazzerini – per la privatizzazione della compagnia aerea di bandiera nata dalle ceneri della ex Alitalia. L’obiettivo è arrivare al deal entro fine anno, ma l’ostacolo più grande da superare ad oggi è il via libera dell’Antitrust europeo.

Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, infatti, il Mef e il Gruppo tedesco contano di ottenere il via libera da Bruxelles entro il mese di ottobre.

La commissaria Margrethe Vestager (data in uscita dal suo ruolo per guidare la Banca Mondiale) non avrebbe ancora ricevuto la notifica sull’operazione, ma da settimane va avanti il confronto informale tra Italia, Lufthansa e Bruxelles. La richiesta ufficiale, infatti, dovrebbe essere inviata tra fine agosto e inizio settembre.

Mef e Lufthansa, però, puntano a presentare un dossier già parzialmente approvato dall’Ue e che contiene le risposte agli eventuali rilievi che dovrebbero arrivare da Bruxelles. In questo modo l’Antitrust Ue potrebbe approvare l’accordo già entro un mese dalla notifica.

“Secondo gli addetti ai lavori le sovrapposizioni tra Ita e Lufthansa sono limitate a poche rotte e questo dovrebbe comportare poche richieste di compensazione per preservare la concorrenza”, sottolinea Il Corriere.

Allo stesso tempo, però, non viene escluso un intervento degli altri paesi membri dell’Ue (Francia e Olanda) per tutelare gli interessi delle compagnie di bandiera come Air France e Klm; o eventuali ostacoli posti da privati (Ryanair su tutte, ndr) che potrebbero allungare i tempi portando l’approvazione verso la fase 2 dell’istruttoria.

In questo caso, ci vorrebbero almeno 90 giorni per il via libera dell’Antitrust con il rischio che l’accordo non possa decollare prima dell’inizio del 2024.

Dopo il via libera dell’Antitrust Ue dovrebbe arrivare l’aumento di capitale dei tedeschi da 325 milioni di euro per acquisire il 41% di Ita. Nella seconda fase – tra il 2025 e il 2027 – Lufthansa avrà la possibilità di acquisire anche il 49% dal Mef a un prezzo di ulteriori 325 milioni. Entro il 2033 Lufthansa potrà acquisire il restante 10% versando 79 milioni. «Parliamo di un investimento complessivo di 829 milioni», ha sottolineato il presidente di Ita Airways, Antonio Turicchi al Corsera.