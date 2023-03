Meininger Hotels sbarca a Venezia: aperta la quarta struttura in Italia

Meininger Hotels ha inaugurato il primo marzo la sua quarta struttura in Italia a Venezia Mestre. Con il nuovo hotel, che offrirà 434 posti letto suddivisi in 112 camere, la nota catena alberghiera tedesca raggiunge la quota di 36 strutture nel mondo per famiglie, scolaresche, gruppi di amici e viaggiatori zaino in spalla. Sommando quello di Roma e i due a Milano, il gruppo arriva così a quota 1.000 posti letto in Italia.

L’edificio di sette piani, che ospitava in precedenza un ostello, dopo l’acquisizione da parte della catena alberghiera tedesca nel 2022, è stato parzialmente ristrutturato. Completamente rinnovato il design, che riflette l’avanguardia internazionale e il contesto artistico della città lagunare. Un sofisticato mix di cultura, arte e architettura che accoglie gli ospiti nelle camere dai colori pastello ispirate a La Biennale di Venezia.

A dirigere l’hotel Roberta De Lucia, che ha supervisionato le attività di pre apertura della proprietà dal 2022. In passato ha gestito tre aperture di alberghi a Venezia, tra cui a&o Hostels e Wombat’s Hostels. Per raggiungere il centro di Venezia, le fermate di treni e autobus sono a soli cinque minuti a piedi, come conferma il ceo di Meininger Hotels, Ajit Menon: «La posizione è ideale per i viaggiatori che vogliono immergersi nella vita locale di Venezia. Mestre si trova sulla terraferma, lontano dal centro di Venezia, e offre numerosi ristoranti, bar e possibilità di shopping, oltre all’atmosfera tipica della città veneta».

Il programma 2023 di Meininger Hotels prevede nuove aperture: una in estate a Colonia, in Germania, e una a Cracovia, che segnerà l’ingresso nel mercato polacco.