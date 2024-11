Meliá debutta a Malta con il Me Hotel a St. Julian’s

Meliá Hotels International debutta a Malta con l’apertura di Me Malta sulla costa nord-orientale dell’isola, a St. Julian’s.

Anche questa nuova struttura, come il Me Dubai inaugurato nel 2020, è frutto della collaborazione con l’architetto di fama mondiale Zaha Hadid ed è destinata a diventare protagonista della scena urbana dell’isola.

Con 113 camere, 27 suite e 35 residenze distribuite su 20 piani, l’hotel offre ambienti vivaci e moderni, che incarnano il design avanguardistico e innovativo tipico del brand Me. Gli spazi sociali e per eventi includono tre Thinking Labs, una sala plenaria e due sale riunioni, facendo di Me Malta una meta ideale sia per viaggi d’affari e sia per soggiorni leisure.

Tra i servizi esclusivi dell’hotel, il Cabana Club all’8° piano con rooftop e beach club a bordo piscina e vista panoramica sulla costa rocciosa di St. Julian’s. Il ristorante Luciano by Gino D’Acampo offre cucina italiana con una selezione di piatti classici e sperimentali e un’attenzione particolare a ingredienti di alta qualità.

Fiore all’occhiello dell’hotel è Radio Rooftop Bar, iconico concept degli hotel Me by Meliá che aprirà a inizio 2025. Qui gli ospiti potranno gustare piatti asiatici sorseggiando signature cocktail accompagnati dalla colonna sonora dei migliori dj di Malta. Sempre per il 2025 è prevista l’apertura anche della Spa dell’hotel, mentre una palestra sempre aperta è già a disposizione degli ospiti.

Il brand spagnolo, che ha già hotel di punta come anche il Me London e Me Milan Il Duca, ha progetti d’espansione nelle capitali culturali più affascinanti d’Europa ed è pronto ad aprire il nuovo Me Lisbon nel 2025.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Meliá Hotels International