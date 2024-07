Microsoft down, aeroporti

di tutto il mondo in tilt

Un altro venerdì nero da consegnare alla storia, ma su scala assai più vasta del 1929. Perché un guasto informatico a livello globale ricollegato alle piattaforme Microsoft – «un problema che riguarda la capacità degli utenti di accedere a varie applicazioni e servizi Microsoft 365», si legge in una nota ufficiale.– ha mandato in tilt aeroporti e compagnie di tutto il mondo, oltre a Borse, banche e sistemi sanitari. Proprio all’inizio del weekend, in piena estate, con milioni di persone in attesa di imbarcarsi per le vacanze. Solo in Europa – riferisce il Corriere della Sera – 36.000 i decolli programmati.

Disagi all’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, come segnala Aeroporti di Roma: «Nonostante i propri sistemi non siano stati impattati, si stanno verificando ritardi e/o cancellazioni sui voli in partenza e in arrivo a causa di un problema generalizzato a livello mondiale sui sistemi informatici. Si consiglia di verificare lo stato del proprio volo con la compagnia di riferimento o su www.adr.it».

Ita Airways ha diffuso una nota ufficiale, in cui comunica che «la compagnia sta lavorando per limitare al massimo i disagi dei passeggeri. Per qualsiasi aggiornamento sui voli si prega di consultare l’app e il sito ufficiale della Compagnia ita-airways.com

Sulla stessa lunghezza d’onda la nota di Aeroitalia: «A causa di un guasto informatico globale verificatosi oggi, anche i nostri sistemi sono stati coinvolti. Il nostro team sta lavorando per ridurre al minimo i disagi e garantire il miglior servizio possibile ai nostri passeggeri. Vi invitiamo a consultare il nostro sito web per aggiornamenti continui e informazioni».

Nessun problema, invece, per il sistema ferroviario italiano.

Negli Stati Uniti stop alle tre più grandi aviolinee del mondo, United, Delta e American. Bloccato l’aeroporto di Berlino, problemi allo scalo di Madrid.

Per Ryanair problemi in fase di prenotazione del volo e di check-in, così come per altre decine di compagnie. Molte invitano i passeggeri a presentarsi in aeroporto più di tre ore prima della partenza programmata — ma non certa — del proprio volo.

Notizia in aggiornamento.

Andrea Lovelock e Fabrizio Condò