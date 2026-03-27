Milano Bergamo, 17 milioni di passeggeri nel 2025

Quasi 17 milioni di passeggeri, al di sopra dei dati previsti dal budget. Così ha chiuso il 2025 Sacbo – la società che gestisce l’aeroporto di Milano Bergamo – dopo l’approvazione del progetto di bilancio relativo all’esercizio dello scorso anno, che sarà sottoposto alla prossima assemblea degli azionisti a fine aprile.

Un anno particolarmente importante per la rilevanza dei programmi di sviluppo infrastrutturale e tecnologico a supporto dei servizi resi ai passeggeri. Il rispetto del cronoprogramma dei lavori pianificati, e approvati da Enac, ha consentito di fruire dell’ampliamento delle sale check-in già a partire dal mese di maggio e dell’apertura a fine novembre della nuova area partenze, raddoppiandone complessivamente la superficie, rilocando e potenziando i controlli di sicurezza con apparecchiature di controllo radiogeno di ultima generazione.

I DATI

Nello specifico, sono stati 16.937.976 i passeggeri e 24.531 le tonnellate di merci (+6.8%), che consolidano la competitività dello scalo orobico, sia a livello nazionale – stabilmente al terzo posto dopo Fiumicino e Malpensa – che a livello europeo, dove occupa la 41esima posizione nella graduatoria pubblicata da Aci Europe.

«Il Gruppo Sacbo – ha sottolineato il presidente di Sacbo, Giovanni Sanga – ha confermato la propria capacità di adempiere agli impegni assunti, nel rispetto del Piano di Sviluppo Aeroportuale 2030, portando a termine nei tempi previsti opere essenziali per garantire capacità e standard operativi elevati con il concorso delle tecnologie più avanzate Gli investimenti di gruppo per oltre 53 milioni effettuati nel 2025, finalizzati al potenziamento delle infrastrutture aeroportuali, vanno considerati come volano per la competitività del nostro scalo nel panorama del trasporto aereo internazionale e leva per la sostenibilità economica e ambientale».

INVESTIMENTI PER 48 MILIONI

Con riferimento alla Capogruppo Sacbo Spa, l’esercizio si è chiuso con un importo complessivo di investimenti effettuate nel corso del 2025, pari a circa 48,1 milioni di euro, mentre la società controllata Bgy International Services Srl ha effettuato acquisizioni per 4,7 milioni di euro.

Il Gruppo Sacbo ha investito notevolmente per la sostenibilità dello scalo, mettendo a disposizione circa 10 milioni di euro. Sono state realizzate opere di mitigazione e compensazione e di miglioramento dell’accessibilità/intermodalità, postazioni di ricarica per veicoli elettrici in area airside.

Inoltre, sono stati acquistati nuovi Ground Services Equipment elettrici per le attività di handling ed effettuati interventi finalizzati all’efficientamento energetico delle infrastrutture. È entrato pienamente a regime l’impianto fotovoltaico che produce oltre il 10% del fabbisogno elettrico dello scalo (in aggiunta all’approvvigionamento di energia rinnovabile per il 60% del proprio fabbisogno).

Assume particolare valenza anche l’investimento per 2,8 milioni di euro per il processo di trasformazione digitale, che rappresenta un elemento fondamentale per lo sviluppo dello scalo.

Il personale del Gruppo Sacbo, in forza al 31 dicembre 2025, è pari a 717 addetti, in crescita di 41 unità rispetto al 31 dicembre 2024.