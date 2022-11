Mistral Tour in India con il nuovo volo Ita da Roma a Nuova Delhi

Fam trip in India per Mistral Tour, in occasione della nuova rotta firmata Ita Airways tra Roma Fiumicino e Nuova Delhi che, con tre frequenze settimanali, semplificherà e velocizzerà i viaggi nel Paese e grazie agli orari particolarmente favorevoli consentirà avvicinamenti capillari da tutta Italia.

«Attendavamo da molto tempo un collegamento diretto tra l’Italia e l’India e finalmente dal prossimo 3 dicembre grazie a Ita potremo contare sul nuovo volo Roma Fiumicino-Nuova Delhi», ha dichiarato Marta Lion, product manager India, Mistral Tour – Per festeggiare la nuova rotta e rilanciare la destinazione al turismo italiano abbiamo organizzato, in partnership con Ita, un fam trip al quale prenderà parte un numero corposo di agenti di viaggi che viaggeranno a bordo del volo inaugurale, per poi percorrere le tappe dell’itinerario classico del Triangolo d’oro: Nuova Delhi, Agra, Jaipur. Un’occasione per ritornare in India e verificare di persona l’organizzazione Paese e dei servizi ricettivi che non hanno perso il loro smalto, grazie a una prosecuzione del funzionamento del motore turistico che non è mai stato spento dalla pandemia, perché movimentato dal turismo interno».

L’India che nel corso dell’emergenza sanitaria mondiale ha chiuso le porte al turismo solo per un breve arco temporale, ha potuto mantenere alberghi, ristoranti e attività ricettive sempre aperti, grazie a flussi interni che hanno permesso al Paese di superare velocemente la crisi. «Senza ostacoli alla ripartenza, l’India di Mistral Tour registra dallo scorso marzo una ripresa lenta ma inesorabile. Dall’apertura dei confini del 1° marzo ad oggi le vendite si sono concentrate fortemente sul mese di aprile; maggio e giugno che sono solitamente mesi di bassa stagione, hanno registrato una lieve flessione mentre da luglio ad oggi la progressione è lenta ma costante, segno che la destinazione si sta riprendendo», ha proseguito Lion.

Per accogliere la nuova domanda Mistral Tour ha rivisto la programmazione concentrandosi soprattutto sulle qualità dell’offerta e sul valore del viaggio, piuttosto che sulla diversificazione che è già molto ampia. Ha così creato gli itinerari QExperience, come Experience India-India del nord che propone un nuovo modo di viaggiare che mescola visite classiche a esperienze inusuali, diverse una dall’altra: pranzi in dimore storiche, sessioni di yoga, spettacoli in stile Bollywood, escursioni in risciò a pedali, street food e tanto altro.