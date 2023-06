Mitur, ancora assunzioni: via libera al decreto Pa bis

Il Consiglio dei ministri, nella serata di giovedì 15 giugno, ha approvato il decreto Pa bis. Il nuovo testo sulla pubblica amministrazione prevede nuove assunzioni nei ministeri, per rafforzare gli organici e far fronte agli impegni dettati dal Pnrr: «Altre 300 persone oltre il turn over oltre le 3.600 del decreto già approvato», ha annunciato il ministro della Pa Paolo Zangrillo.

Il provvedimento si compone di 33 articoli, suddivisi in due capi: il primo (21 articoli) dedicato alla Pa, l’altro allo sport. Tra i ministeri interessati dalle nuove assunzioni, c’è anche quello del Turismo. Sale, infatti – secondo quanto previsto dal decreto – da 60 a 80 il personale degli uffici di diretta collaborazione del ministero del Turismo.

Il testo di legge fa seguito a un altro decreto sulla Pubblica Amministrazione – Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche – approvato agli inizi di aprile e che aveva previsto 75 new entry nell’area funzionari e 60 nell’area assistenti del ministero del Turismo, oltre alla trasformazione dell’Enit in Spa, società per azioni interamente partecipata dal ministero dell’Economia e delle Finanze, con un con un capitale sociale iniziale di 10 milioni di euro. Una mossa del ministro Daniela Santanchè per “rendere più incisiva e razionale l’attività di supporto svolta da Enit per il turismo”.