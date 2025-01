Mitur post Santanchè?

«Solo chiacchiere»

«Solo chiacchiere». E niente distintivo stavolta. Così parlò da Madrid Gianluca Caramanna – che ieri, in qualità di consigliere del Mitur, ha colmato il vuoto istituzionale alla Fitur – tirato in ballo, insieme al capogruppo di Fratelli d’Italia in Senato Lucio Malan, per l’eventuale sostituzione di Daniela Santanchè, nel caso di dimissioni dalla carica di ministro del Turismo.

Un totonomi cominciato all’indomani del rinvio a giudizio di Santanchè per falso in bilancio nel caso Visibilia. «Sono solo chiacchiericci, il nostro ministro sta lavorando molto bene, andiamo avanti – ha tagliato corto Caramanna – Qualcuno ha fatto polemica sull’assenza del ministro, ma aveva già detto che non sarebbe venuta a Madrid per Fitur, perché stava preparando la missione a Gedda, per l’ultima tappa dell’Amerigo Vespucci dal 27 al 30 gennaio, alla quale andremo tutti».

Nessun retroscena, quindi, come ha ribadito Malan: «Io ministro? Ora possibilità allo 0%», ha dichiarato ieri a Ra Radio1 il capogruppo di Fratelli d’Italia in Senato, ospite di Un Giorno da Pecora. Malan, quindi, ha negato di aver incontrato Giorgia Meloni mercoledì a Palazzo Chigi per questo motivo: «Sono stato da un alto funzionario, insieme a Bignami, per parlare di concessioni autostradali». Mai dire mai, però: «Ove mai mi venisse chiesto si fa quello che ci viene chiesto, ma non è avvenuto».