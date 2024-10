Moby, al via le prenotazioni per l’estate 2025

Aperte le prenotazioni per la stagione 2025 di Moby. Per la Sardegna, la Genova-Olbia, via di ingresso sull’isola per il nord Italia e il Nord Europa, viene anticipata rispetto agli altri anni, al 16 aprile e portata fino al 3 novembre 2025.

Confermate anche la Genova-Porto Torres, in servizio 365 giorni l’anno, con corse notturne e diurne e la Livorno-Olbia, con le gemelle Moby Fantasy e Moby Legacy, che sono i traghetti più grandi e green del Mediterraneo, con servizi tipici di una crociera: un intero ponte dedicato alla ristorazione con offerte gourmet, un’attenzione straordinaria a tutte le richieste dei passeggeri, la cura degli spazi comuni e delle cabine a cui si aggiunge la velocità di imbarco e di sbarco.

E, a completare il tris delle tratte da e per la Sardegna attive 365 giorni l’anno, c’è la Civitavecchia-Olbia che assicura partenze tutto l’anno in notturna e da giugno a settembre anche diurne, con l’andata alle 8.30 e il ritorno da Olbia pomeridiano alle 12 o alle 15.30.

Infine, nel mese di agosto torna anche la Piombino-Olbia, che è la linea più veloce per raggiungere la Sardegna. Successivamente verranno aperte anche le corse della linea che collega Santa Teresa di Gallura a Bonifacio, la via più veloce per raggiungere la Sardegna dalla Corsica e viceversa.

Per la Sicilia, Florio e Rubattino collegano tutto l’anno la linea Napoli-Palermo, con partenze quotidiane in entrambe le direzioni in notturna. E per agosto sono previste anche partenze diurne che si aggiungono a quelle della sera.

Infine, per la Corsica, la Genova-Bastia sarà in linea dal 28 maggio al 13 settembre 2025 con la nave Moby Orli totalmente dedicata alla linea e con partenze notturne da Genova a Bastia e diurne da Bastia a Genova fino alla metà di agosto. A cavallo di Ferragosto la rotta si inverte con l’andata diurna da Genova e il ritorno notturno dalla Corsica. Inoltre, da inizio giugno a inizio settembre, nei weekend e nelle date di maggior traffico, verranno incrementate le partenze concorse diurne veloci con Moby Wonder e Moby Aki.

La Livorno-Bastia sarà invece attiva dal 24 maggio al 19 ottobre 2025 con partenza mattutina alle 8 in andata e pomeridiana, alle 14, al ritorno.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Moby