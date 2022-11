Motto by Hilton debutta in Europa a Rotterdam

Apre il Motto by Hilton Rotterdam Blaak, con il partner Borealis Hotel Group, che segna il debutto europeo del marchio di hotel lifestyle Motto by Hilton.

La struttura, di 108 camere, è situata nell’edificio di una banca storica della città ed è stata sottoposta a un’ampia ristrutturazione per creare un ambiente accogliente e moderno, ispirato all’architettura della città più trendy dei Paesi Bassi.

Il Motto Rotterdam Blaak si trova a pochi passi, dalle Case Cubiche e dal Markthal, dove i visitatori possono fare acquisti, mangiare e bere e il Witte de With, quartiere della fiorente scena artistica e della vita notturna di Rotterdam A meno di cinque minuti a piedi si trova la stazione della metropolitana Blaak, che consente di raggiungere tutte le attrazioni di Rotterdam.

«Siamo entusiasti di introdurre in Europa questo brand, che sta vivendo una rapida espansione – ha detto Simon Vincent, executive vice president e president Emea di Hilton – Forte dell’eredità di Hilton nei Paesi Bassi, Motto Rotterdam Blaak apre a un nuovo ed entusiasmante aspetto dell’ospitalità Hilton in questa meravigliosa città, presentando un’offerta ristorativa sostenibile e una posizione centrale perfetta per esplorare tutto ciò che Rotterdam ha da offrire».

Il Motto by Hilton Rotterdam Blaak ha camere confortevoli e dal design contemporaneo, con sistemazione flessibile per gruppi di amici e famiglie, tra letti standard, a castello, a scomparsa e camere familiari per un soggiorno personalizzato.

Grazie al sistema flessibile di prenotazione, gli ospiti possono usufruire del servizio Confirmed Connecting Rooms, prenotando fino a nove camere comunicanti. Con un numero di camere comunicanti più alto del portfolio Hilton, la flessibilità degli spazi consente ai viaggiatori business e leisure di trasformare la propria stanza in uno spazio abitativo più ampio o di permettere a gruppi e famiglie numerose di stare vicini durante i viaggi.

Ogni camera è progettata per massimizzare lo spazio ed è dotata di materassi di prima qualità, prese di corrente comodamente posizionate e servizi di streaming su tv da 55 pollici.

Il design dell’hotel ha conservato le scale originali e i rivestimenti in legno. I colori rosso, giallo e blu evidenziano l’influenza del Modernismo. Il Motto Commons, situato nella lobby, offre agli ospiti e agli abitanti del luogo uno spazio per incontrarsi, lavorare e socializzare.

«Grazie alla flessibilità, con un design influenzato dal territorio e con autentiche esperienze locali in primo piano in ogni struttura Motto by Hilton, sin dal suo lancio nel 2018, il marchio è stato accolto con successo – ha aggiunto Theodora De Souza, brand leader di Motto by Hilton – Siamo entusiasti di presentare il marchio in Europa con l’apertura di Motto by Hilton Rotterdam Blaak e non vediamo l’ora di poter accogliere i nostri ospiti, in particolare i travel group allargati, grazie al nostro sistema di Confirmed Connecting Room, per godere di un soggiorno completamente personalizzabile in questa città entusiasmante».

Dopo il successo del ristorante di Amsterdam, gli specialisti di Pesca hanno avviato una collaborazione con Borealis Hotel Group al Motto Rotterdam Blaak per dar vita alla loro seconda sede. Con un menù in continua evoluzione, sprechi minimi e la migliore selezione di pesce fresco disponibile ogni giorno, Pesca crea costantemente piatti per offrire agli ospiti ogni volta un’esperienza unica. Grazie ai prezzi che si adattano alla domanda durante la giornata, è possibile ordinare deliziosi piatti di pesce fresco con diversi livelli di prezzo.

«Ulteriore passo nella partnership consolidata tra Borealis e Hilton, l’inaugurazione a Rotterdam del primo hotel Motto in Europa, Medio Oriente e Africa è incredibilmente emozionante – ha dichiarato Nicolette Korstanje, general manager dell’hotel e parte di Borealis Hotel Group – Il team e io siamo pronti a offrire un’esperienza indimenticabile per coloro che sceglieranno la nostra struttura, con tutte le straordinarie attrazioni che la nostra città ha da offrire».