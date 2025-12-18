Voihotels, new entry in Sicilia: acquisito il Cinisi Florio Park

La catena Voihotels di Alpitour World ha acquisito il Cinisi Florio Park Hotel, prestigiosa struttura sul litorale palermitano che prenderà il nome di Voi Florio Resort.

L’operazione, che prevede un piano di ristrutturazione, vedrà un investimento complessivo finale – incluso l’acquisto e gli interventi di riqualificazione – pari a 20 milioni di euro. Questa iniziativa si inserisce nella strategia di ampliamento dell’offerta Voihotels in Sicilia, dove sono già presenti tre resort e tre hotel della collezione VRetreats, oltre allo sviluppo di sinergie con l’ecosistema Alpitour World.

Grazie alla sua posizione strategica, a soli 8 chilometri dall’aeroporto di Palermo, il Florio Resort, infatti, rafforza la collaborazione con la divisione del tour operating, entrando anche nell’offerta dei principali marchi del Gruppo, e con la compagnia aerea Neos, che da giugno 2024 ha introdotto il volo diretto Palermo-New York con due frequenze settimanali, registrando performance molto positive.

La struttura entrerà da subito nell’offerta Voihotels e si presenterà rinnovata a partire dalla stagione estiva 2027.

«L’acquisizione del Voi Florio Resort – spiega Paolo Terrinoni, amministratore delegato Voihotels – si inserisce in un percorso di espansione e investimento che stiamo portando avanti con l’obiettivo di ampliare la nostra presenza nelle principali destinazioni leisure italiane e di riqualificare le strutture esistenti. La radicata tradizione nell’hospitality del Gruppo, capace di attrarre clientela nazionale e internazionale anche grazie alle forti sinergie con le altre divisioni, fa di Alpitour World un punto di riferimento per investitori e operatori interessati a valorizzare i propri asset nel Paese».

Il Voi Florio Resort è una struttura 4 stelle circondata da un parco di quattro ettari che si affaccia su uno dei tratti di costa più suggestivi della Sicilia occidentale, il Golfo di Castellammare. Il complesso è composto da 21 edifici, di cui 17 dedicati alle 210 camere distribuite su uno o due piani. L’edificio centrale ospita la hall, il bar e un ristorante panoramico con terrazza sul mare.

