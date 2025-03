Msc, a bordo si balla al ritmo di Dirty Dancing e degli Abba

Impossibile annoiarsi a bordo di Msc Virtuosa, che in estate offrirà un programma ricco di intrattenimento con nuovi spettacoli, incrementando ulteriormente la sua già vasta programmazione.

Mentre di giorno i passeggeri in partenza dal porto di Southampton, nel Regno Unito, avranno l’opportunità di vedere luoghi mozzafiato come i Fiordi norvegesi, le affascinanti Perle del Nord, le Isole Canarie e la splendida costa atlantica dell’Europa, la sera potranno divertirsi assistendo al nuovo concerto live in esclusiva “Dirty Dancing: In Concert” che porta a bordo l’iconico film.

Una band dal vivo, cantanti straordinari e talentuosi ballerini daranno vita, a partire dal 10 luglio, a uno spettacolo coinvolgente che poi debutterà anche ai Caraibi, a bordo di Msc World America.

Per gli ospiti, anche altri due spettacoli entusiasmanti nel teatro principale: “Songbook Abba“, con i più grandi successi del fenomeno globale Abba, e “Starwalker”, con la musica del leggendario Michael Jackson e i suoi passi di danza indimenticabili eseguiti da un cast eccezionale.

Altre novità previste sulle navi della flotta:” Hall of Fame”, che debutterà su Msc World America e poi su Msc Virtuosa, emozionante concerto dal vivo che celebra le leggende del pop con musica iconica e momenti indimenticabili, ideato dal team creativo di Only Child Productions, famoso per aver lavorato con Kylie Minogue, Netflix e Vogue Magazine. E poi il Carousel Lounge, con due inediti spettacoli di cirque aerial: uno verrà lanciato a giugno, l’altro in autunno.

Spazio speciale in crociera anche per il Teatro di Strada Msc, con spettacoli a sorpresa di artisti di fama mondiale, e per il Lego Family Game Show, che vedrà i più piccoli e le famiglie partecipare a una sfida a squadre a tempo utilizzando mattoncini colorati.

Inoltre, a bordo della nave si potrà assistere alla Lego Family Parade, con i walkabout Lego che sfileranno in vari punti della nave, per far divertire i bambini di tutte le età.

