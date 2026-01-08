Msc, al via la World Cruise più lunga di sempre

È salpato, da Genova, il viaggio più lungo di sempre targato Msc Crociere. Si tratta della settima Msc World Cruise, che quest’anno sarà di circa 10 giorni più lunga rispetto a quelle precedenti: un viaggio di 132 giorni, che toccherà 46 destinazioni in 33 Paesi. Per questo incredibile itinerario di oltre 40mila miglia nautiche – ovvero 74mila chilometri – Msc Magnifica sarà condotta dal comandante italiano Pietro Sarcinella, che accompagnerà i 2.300 ospiti di 60 diverse nazionalità alla scoperta dei luoghi più remoti al mondo, alcuni dei quali sono raggiungibili soltanto con un viaggio del genere.

«Per noi, il 5 gennaio è ormai un appuntamento fisso, perché da 7 anni è il giorno in cui da Genova parte il nostro viaggio intorno al mondo. Quest’anno, però, il viaggio è molto più lungo di quanto si possa immaginare, perché la nave percorrerà una distanza pari quasi al doppio della distanza della circonferenza terrestre, che è di ‘soli’ 40mila chilometri. Sarà quindi come compiere quasi due giri del mondo», ha affermato Fabio Candiani, direttore vendite di Msc Crociere.

UN VIAGGIO SENZA PRECEDENTI

Il viaggio dei record è iniziato con le prime tappe a Marsiglia e Barcellona. Msc Magnifica varcherà poi le colonne d’Ercole per fare una sosta a Funchal, prima di mettere la prua verso il mar dei Caraibi meridionali, con tappe alle Barbados, in Colombia e in Costa Rica e attraversare il canale di Panama. Una volta sul Pacifico, la nave risalirà la costa visitando Guatemala e Messico, per raggiungere San Diego e Los Angeles. Dalla Mecca del cinema, ripartirà alla volta delle Hawaii, della Polinesia e delle isole di Samoa e Fiji.

Successivamente, raggiungerà la Nuova Zelanda e le splendide coste dell’Australia, con tappe a Auckland, Wellington e Sydney. Prima di navigare verso nord e conoscere il clima unico di Manila, farà tappa in Taiwan e in Giappone. Dopo aver assaporato il fascino ineguagliabile di Tokyo, Msc Magnifica proseguirà verso la Repubblica di Corea, la suggestiva Shanghai e l’imperiosa Hong Kong. Successivamente, il viaggio proseguirà alla scoperta del Vietnam, di Singapore e della Malesia.

Gli ospiti, infine, potranno ammirare una serie di imperdibili isole dell’oceano Indiano, tra l’affascinante cultura e le spiagge infinite delle Seychelles, di Mauritius e di Réunion, prima di circumnavigare il Capo di Buona Speranza e fare una sosta a Città del Capo, Walvis Bay e Capo Verde. A questo punto, la nave tornerà verso il Mediterraneo e il 16 maggio terminerà il giro del mondo giungendo nella città della Lanterna.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Msc Crociere