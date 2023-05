Msc apre le vendite per le crociere invernali in Giappone

Msc Crociere festeggia 15 anni in Giappone. Quest’estate Msc Bellissima salperà per crociere di 8 o 9 notti da Yokohama, Tokyo, ma intanto la compagnia ha aperto le vendite per la prima stagione invernale nel Paese del Sol Levante. Con le crociere in partenza tutto l’anno dal Giappone, Msc mette a disposizione la più vasta offerta di posti letto nella regione, ponendo le basi per diventare la prima compagnia di crociere del Paese.

Il nuovo programma invernale di Msc Bellissima inizierà a novembre 2023 con crociere di 11, 9 e 6 notti in partenza da Yokohama. Da gennaio a marzo 2024, la nave farà scalo a Naha/Okinawa, offrendo agli ospiti di tutto il mondo l’opportunità di visitare i paesaggi e le spiagge del Giappone, il patrimonio culturale, le antiche tradizioni e le attrazioni moderne con numerose destinazioni.

La stagione invernale 23/24 vedrà Msc Bellissima navigare in Giappone e a Keelung, Taiwan (Cina), offrendo anche crociere di quattro o cinque notti, con itinerari diversi che visiteranno destinazioni come: Okinawa, Giappone, la quinta isola più grande del Paese nota per il suo clima mite e tropicale, le ampie spiagge e le barriere coralline, oltre che per i suoi siti storici; Ishigaki, Giappone, destinazione balneare con siti per snorkeling, immersioni e surf, con gli ospiti che potranno andare alla ricerca del raro corallo blu della barriera corallina di Shiraho nel Parco Nazionale di Iriomote-Ishigaki; Keelung, Taiwan (Cina), circondata da montagne e con un vivace lungomare, dove le bancarelle di cibo di strada del mercato notturno Miaokou offrono spuntini tradizionali e frutti di mare, e con diverse fortezze che punteggiano l’area; Isola di Miyako, Giappone, famosa per le spiagge di sabbia bianca e le acque turchesi.