Msc Crociere, i premiati di All Stars of the Sea 2024

NAPOLI-GENOVA – Sole, caldo e buon vento accompagnano la due giorni di “All Stars of the Sea” 2024 di Msc Crociere, tradizionale appuntamento annuale della compagnia con gli agenti di viaggi giunto alla 18ª edizione.

Navigazione lungo la costa tirrenica da Napoli a Genova – dal 31 ottobre al 2 novembre – a bordo di Msc Divina per il management dell’azienda e per 600 agenti di viaggi top provenienti da tutta Italia, selezionati sul totale delle 6.887 agenzie che nel 2024 hanno venduto almeno una pratica di Msc Crociere.

«All Stars of the Sea è un macroconcept a cui teniamo tantissimo, perché è un momento in cui festeggiamo le agenzie di viaggi e ci festeggiamo. Facciamo bilanci, ci confrontiamo, rafforziamo relazioni, ascoltiamo anche le lamentele che possono nascere in 20 anni di rapporto – racconta Leonardo Massa, vice president Sud Europa di Msc Crociere – A bordo ci sono 600 agenti di qualità, che considero tutti vincitori; siamo fieri di poter contare su una rete di professionisti che, ogni giorno, condivide la nostra visione e concorre alla crescita continua del nostro business».

Il 2024 sarà un altro anno record per Msc Crociere. «A partire dall’Italia, dove registreremo un nuovo picco di movimentazione dei passeggeri, che saliranno a 4,2 milioni rispetto ai 4 milioni del 2023 (+5%), effettuando 1.075 scali e operando con ben 16 navi, su un totale di 22 della flotta complessiva, nei 14 porti toccati lungo le coste del Belpaese – aggiunge – Inoltre quest’anno sono stati oltre 700mila gli italiani che hanno scelto di fare una crociera Msc, vent’anni fa erano 68mila».

Un ruolo fondamentale nel raggiungimento di questi risultati è stato svolto proprio dalle agenzie di viaggi, principali partner commerciali della compagnia: grazie a una rete capillare e alla conoscenza delle esigenze del mercato, hanno permesso a Msc Crociere di ampliare il pubblico.

REDDITIVITÀ, DIVISIONE CROCIERE E “LOCOMOTIVE”

I volumi sul mercato italiano sono leggermente superiori a quelli del 2023, ma è aumentata la redditività. «Siamo cresciuti di circa il 18% – dice Massa – E per il 2025 il prezzo medio della crociera crescerà ancora. Noi facciamo leva su tre punti: economie di scala; novità di prodotto seguendo le tendenze del mercato; mobilità, che ci permette anche di aggirare le questioni geopolitiche».

In questi anni sono aumentate le navi, le destinazioni, così come i prodotti. E ci sono ancora grandi margini di crescita. Tanto che la compagnia ha strutturato sempre più la divisione crociere, che conta attualmente due brand – Msc Crociere ed Explora Journeys – e tre segmenti, con lo Yacht Club. «Con questo assetto puntiamo al contemporary, al premium e al luxury. Inoltre proponiamo una serie di novità: per l’inverno, la più importante è Bari homeport per itinerari in Grecia e Turchia, con conseguente allungamento della stagionalità per 12 mesi all’anno anche sul versante orientale del Mediterraneo. Abbiamo inoltre reagito allo stop del Mar Rosso proponendo le Canarie per la winter, formula che sta andando benissimo: la confermiamo per il prossimo anno con una nave più grande. Ad aprile 2025 arriva Msc World America, 23ª nave della flotta Msc Crociere – prosegue – Inaugureremo anche il nuovo terminal crocieristico a Miami. Stiamo andando a giocare la nostra partita anche oltreoceano e cresceremo ulteriormente sui Caraibi. Lavoriamo poi per rendere sempre più accessibile il prodotto con nuovi porti d’imbarco, collegamenti, gestione bagagli, curando l’esperienza di crociera a 360 gradi. Infine, l’advanced booking è aumentato a doppia cifra e siamo in piena wave per la summer 2025».

Novità, investimenti e progetti che richiedono un percorso condiviso. La compagnia affianca i termini change/chance e il vice president chiede agli agenti di viaggi di continuare a essere, o in alcuni casi diventare «locomotive nell’immaginare il futuro delle crociere, non vagoni che si fanno trainare».

Infine, momento clou dell’All Stars of the Sea è la sezione dedicata agli award, con la cerimonia di premiazione – condotta dal direttore commerciale Luca Valentini e dal direttore vendite Fabio Candiani – degli agenti di viaggi che hanno ottenuto i migliori risultati nel corso del 2024.

LE AGENZIE PREMIATE

BEST EXPLORA JOURNEYS SELLER

Ticketcrociere.it

BEST PARTNERSHIP

Europe Assistance

Ita Airways

Qatar Airways

Italo

Air Europa

BEST TOUR OPERATOR

Idee per Viaggiare

Mds Tour operator

Going

BEST NETWORK

Gattinoni Group

BEST SOCIAL MEDIA TRAVEL AGENCY

Fersina Viaggi

Zuma Travel

Crocierepiu

BEST ONLINE TRAVEL AGENCY

Crociere.com

Crocierissime

Cruisetopic

BEST NUOVI CROCIERISTI

Nuvola Viaggi

Montesacro Viaggi

Vivere & Viaggiare Taranto

BEST ADVANCE BOOKING

Panama Viaggi

Ali e Sof viaggi

Mr Holiday Novara

BEST FLY&CRUISE MEDIO RAGGIO

Pachamama Viaggi

Bluvacanze Barletta

Zampino Viaggi

BEST FLY&CRUISE LUNGO RAGGIO

Passaggio in Volo

Sette Viaggi

Puerto Svago

BEST NUOVE SFIDE (CANARIE)

Pianeta Mondo

Reteuropa

Agm Viaggi

BEST MSC YACHT CLUB

Cividin Viaggi (Nord)

Business Class (Centro)

Sciamanin Viaggi (Sud)

BEST MSC WORLD CRUISE

Dream & Travel

Ticketcrociere.it

Offerte-crociere.com

BEST SPECIAL TRADE ACTIVITIES

Criluma Viaggi (Nord)

Primatour Italia (Centro)

Iniziativa Viaggi (Sud)

BEST PERFORMANCE

Le Groupe Viaggi

Riu Vacanze

Safira Viaggi

BEST GRUPPI

Venezia 1937 (Nord)

Agenzia Viaggi Anfu (Centro)

Ruffo Viaggi (Sud)

BEST INDIVIDUALI

Viaggi Più (Nord)

Spaceland Viaggi (Centro)

Zuccalà Travels (Sud)

BEST PRODUCER

Vivere & Viaggiare Pisa (Nord)

Fanaro Travel (Centro)

Groupintown (Sud)