Msc Crociere, nel 2024 il ritorno in Cina

Le crociere ripartono anche in Cina. Dopo l’annuncio di Royal Caribbean della ripresa degli itinerari nel 2024, anche Msc Crociere programma il ritorno nel Paese asiatico il prossimo anno.

In programma, dal 16 marzo al 24 aprile 2024, nove itinerari di quattro o cinque notti a bordo di Msc Bellissima. Per la prossima primavera, la nave offrirà crociere in partenza dal Baoshan Wusongkou International Cruise Terminal di Shanghai verso destinazioni come Fukuoka, Kagoshima e Sasebo, in Giappone.

«Con la ripartenza delle crociere internazionali dalla Cina, possiamo davvero percepire una rapida ripresa nel settore del Paese ­– ha dichiarato il ceo di Msc Crociere Gianni Onorato – Msc Bellissima è molto attesa e offrirà un’esperienza incredibile ai nostri ospiti. Il nostro team ha lavorato instancabilmente per prepararci al ritorno sul mercato cinese e ci assicureremo di soddisfare le aspettative dei consumatori con un prodotto di alta qualità».

Msc Bellissima inizierà a navigare in Asia già dal 16 gennaio 2024, con lo scalo a Taiwan parte degli itinerari dal doppio porto di partenza Keelung-Naha.