Msc, più crociere nel Mediterraneo Orientale nell’estate 2026

Msc Crociere amplia la propria programmazione nel Mediterraneo Orientale per la stagione estiva 2026, introducendo nuovi itinerari a bordo di Msc Lirica e Msc Divina, pensati per intercettare la crescente domanda di esperienze autentiche e destinazioni emergenti, senza rinunciare alle mete iconiche dell’area.

Entrambe le navi proporranno crociere di sette notti, combinando isole greche, Turchia, Adriatico e Italia, con un prodotto ad alto valore per il canale trade grazie a un mix equilibrato di cultura, mare, città d’arte e pernottamenti prolungati in porto.

«Con l’introduzione di questi nuovi itinerari nel Mediterraneo Orientale, Msc Crociere continua a valorizzare la ricchezza culturale e paesaggistica di un’area straordinaria, combinando destinazioni iconiche con gemme ancora poco conosciute come Marmaris e Syros – dichiara Leonardo Massa, vice president Southern Europe divisione crociere Gruppo Msc – Un’offerta pensata per rispondere al desiderio crescente di esperienze autentiche, nel segno della qualità e dell’eccellenza che ci contraddistinguono».

MSC LIRICA: ADRIATICO E CICLADI

A partire dal 4 aprile 2026, la nave opererà itinerari con partenza da Venezia-Marghera, toccando destinazioni di forte appeal ma ancora poco battute dal turismo di massa, come Kotor in Montenegro e Syros nelle Cicladi. Il programma include anche Ancona, valorizzando il prodotto crocieristico sull’Adriatico.

Elemento distintivo dell’itinerario è la sosta con pernottamento a Mykonos, che consente agli ospiti di vivere l’isola anche nelle ore serali, aumentando l’attrattività del prodotto per target giovani-adulti e coppie.

MSC DIVINA: MEDITERRANEO OCCIDENTALE E ORIENTALE

Dal 24 aprile 2026, Msc Divina partirà da Civitavecchia per una rotta che collega Mediterraneo Occidentale e Orientale, includendo alcune delle destinazioni più richieste dal mercato: Mykonos, Kusadasi con accesso all’area archeologica di Efeso, le baie della Costa Turchese a Marmaris e Napoli, porta d’accesso ai siti Unesco di Pompei ed Ercolano.

Un itinerario pensato per un pubblico internazionale, che combina grandi classici e novità di destinazione.

MSC YACHT CLUB

Per i clienti high-spending, Msc propone anche su queste rotte l’esperienza Msc Yacht Club, il concept “nave nella nave” che garantisce privacy, servizi dedicati e un posizionamento premium, elemento sempre più strategico per la marginalità del canale distributivo.