My SunSea, al via le vendite per l’estate

MySunSea ha aperto le vendite per le prenotazioni estive 2023. I cataloghi per la Summer ’23 sono già online e comprendono precisamente Lampedusa, Sardegna, Grecia, Turchia e Ciao Prof (quest’ultimo dedicato ai viaggi per la maturità).

«Dopo un’estate che ci ha soddisfatto in termini lavorativi, ci siamo applicate alla stagione 2023 programmando vacanze in mete accessibili ma soprattutto cercando nuove formule per fidelizzare agenzie e passeggeri – dichiara Rosita Angelini, ad del tour operator bolognese – MySunSea ha deciso di aprire le vendite il 12 dicembre pensando alle agenzie di viaggi e ai loro passeggeri, dando vita a nuove idee e selezionando ancora di più il prodotto da proporre: dalle promozioni destinate al Natale alla nuova iniziativa di cashback dedicato alle nostre partner distributive, le agenzie di viaggi».

Per quanto riguarda le destinazioni, c’è la riproposizione, migliorata, dei grandi classici di MySunSea: focus sul Mare Italia, Lampedusa e Sardegna con voli diretti da tutti gli aeroporti e traghetti da Livorno e Civitavecchia. Poi Grecia e Turchia a completare il quadro delle proposte di prossimità. I Viaggi della Maturità “Ciao prof” offrono mete di divertimento come Zante, Novalja in Croazia e San Teodoro in Sardegna.

Sul fronte collegamenti, le novità vedono per Lampedusa voli charter diretti da Bologna, Verona, Bergamo da giugno a ottobre, mentre per la Grecia e Sardegna i pacchetti dinamici prevedono l’inserimento di voli low cost da tutti gli aeroporti e passaggi in traghetto.

«Abbiamo dato peso anche alle promozioni, una sorta di incentivazione alle prenotazioni anticipate – prosegue Angelini – Fino al 23 dicembre darà possibile prenotare con “metti una vacanza sotto l’albero” #promochristmas per qualsiasi periodo con una serie di tutele che mettono al riparo il passeggero (e l’agenzia) da qualunque problema. Il cambio nome gratuito fino a 7 giorni prima della partenza, cancellazione o cambio data senza penali (solo con eventuale adeguamento tariffario) fino a 30 giorni prima della partenza. Insomma, una grande elasticità per venire incontro alle esigenze del mercato. Poi, c’è anche il cashback per le agenzie, #cashback, che prevede per prenotazioni effettuate fino al 31 gennaio 2023 per pacchetti con partenza dal 4 giugno al 15 ottobre, uno sconto di 50 euro sulla successiva pratica. Un modo di aiutare le agenzie in maniera tangibile».

Sul sito sono disponibili i pacchetti già prenotabili inclusa la Turchia, per la quale esistono disponibilità sui tour per Capodanno ed Epifania, mentre sono già disponibili anche i i tour del 2023.

«Nelle nostre principali destinazioni di vacanza, anche quest’anno saranno prenotabili i pacchetti dinamici, con molta più offerta di strutture e aeroporti di partenza, più flessibilità di permanenza e con la speciale protezione assicurativa Covid e annullamento per qualsiasi motivo certificabile», conclude l’ad.