Naar cala l’asso: Battifora direttore generale

Luca Battifora è il nuovo direttore generale di Naar Tour Operator. Affiancherà nell’organigramma il fondatore e amministratore, Frederic Naar.

Manager noto nel settore, per gli incarichi ricoperti in importanti aziende del tour operating e della distribuzione – l’ultimo in Gastaldi – Battifora è anche conosciuto per i suoi trascorsi ai vertici di Astoi Confindustria Viaggi.

Per Naar si è aperta una nuova fase di crescita e sviluppo non solo sul mercato italiano, ma anche su quelli europei. Il fattore vincente è da ricercare nella tecnologia aziendale, che consente alle agenzie di viaggi di costruire proposte sulle necessità del cliente, offrendo elevati standard di prodotto e dando la possibilità di personalizzare il viaggio in pochi clic.

«Abbiamo notato che in Italia, Francia e Germania le esigenze delle agenzie sono molto simili fra loro e la nostra piattaforma tecnologica, tradotta in diverse lingue, si adatta perfettamente ai loro bisogni – ha commentato Frederic Naar – Allargando i confini all’estero e con la volontà di continuare a crescere anche in Italia, ho pensato che Luca, che conosco da molti anni e con cui ho condiviso diversi momenti di lavoro soprattutto in Astoi, sia la persona giusta per Naar e sono felice che abbia accettato di unirsi a noi».

«Sto iniziando a conoscere l’azienda dall’interno e la prima impressione è quella di una struttura con eccellenti qualità – ha osservato Battifora – Frederic ha saputo interpretare il ruolo dall’azienda in chiave moderna, mantenendo intatto il Dna di tour operator, con un team di ottimi professionisti ed elevati standard di prodotto e di servizio, tutto sorretto da una tecnologia progettata e realizzata internamente su logiche ed esigenze specifiche».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Naar.