Nasce Ecojet, la prima compagnia aerea elettrica decolla nel 2025

Il payoff dice già tutto: “Flag carrier for Green Britain“, ovvero la compagnia di bandiera della Green Bretagna. Si chiamerà Ecojet è l’ambizione è quella di essere la prima compagnia aerea elettrica al mondo con l’obiettivo di iniziare le operazioni già nel 2025.

Il progetto è guidato dal fondatore della società di energia rinnovabile Ecotricity, Dale Vince, che assicura che Ecojet, alimentata da energia rinnovabile, segnerà l’inizio di «una vera e propria rivoluzione nel settore dell’aviazione, rendendo possibili per la prima volta viaggi aerei a emissioni zero nette». Il vettore britannico inzierà ad operare voli nazionali per poi espandersi all’Europa e perfino ai voli intercontinentali.

La flotta di Ecojet sarà composta da aeromobili “classici”, convertiti con motori elettrici a idrogeno. “L’aeromobile funzionerà con la stessa potenza di prima, ma con una riduzione del 100% delle sue emissioni di CO2”. Il ceo Dale Vince ha annunciato che nel 2024 inizierà ad operare con i motori a combustibile, ma nel frattempo equipaggerà la flotta di aerei (uno da 19 e l’altro da 70 posti, entrambi a turboelica) con i motori ad idrogeno richiedendo le licenze di volo all’Autorità per l’aviazione civile (Caa). In questo modo entro il 2025 entrerà in flotta il primo aeromobile dotato di motori green.

La decisione di riutilizzare vecchi aerei invece di costruire nuovi modelli da zero farà risparmiare 90.000 tonnellate di carbonio all’anno, secondo Vince. A bordo saranno adottate ulteriori misure sostenibili per ridurre l’impatto dell’industria aeronautica, tra cui il servizio di ristorazione a base vegetale, l’eliminazione della plastica monouso e la consegna di uniformi ecologiche per il personale.

I voli all’interno del Regno Unito inizieranno all’inizio del 2024, a partire dalla rotta Edimburgo-Southampton, espandendosi poi ai voli per l’Europa e in seguito al lungo raggio.

«La questione di come effettuare viaggi aerei sostenibili è un tema importante e ancora parzialmente irrisolto. Ecojet è di gran lunga il passo più importante verso una soluzione. Il desiderio di viaggiare è profondamente radicato nello spirito umano, e i voli senza emissioni di CO2, alimentati da energie rinnovabili, ci permetteranno per la prima volta di esplorare il nostro incredibile mondo senza danneggiarlo», ha sottolineato Dale Vince.